René Bugge Bertramsen er stolt af at kunne præsentere pop up-uddannelsen.Foto: Torkild Svane Kraft

Haslev får Danmarks første pop up-uddannelse for voksne

For få tager turen fra Haslev til Faxe for at gå på VUC, så nu kommer der et nyt tilbud til borgere i Haslev, der gerne vil opgradere deres kompetencer - og det er samtidig lidt af en danmarksnyhed.

Faxe - 11. juni 2021 kl. 10:16 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Hvert år går værdifulde ressourcer til spilde på arbejdsmarkedet, fordi jobsøgende rundt omkring ikke ved, hvad de har af muligheder, eller fordi de måske mangler den sidste motivation til at få taget et kursus eller få rakt ud til en virksomhed.

Det prøver VUC Storstrøm på at lave om på, og nu tager de et helt nyt værktøj i brug, for at hjælpe voksne ledige med at komme i enten arbejde eller uddannelse.

- Vi snakker rigtig meget om, at universiteterne og de store uddannelser skal flyttes ud af København, og at der skal være balance, men hvad med voksenuddannelserne? Vi har en VUC i Faxe, men det tager en time og tyve minutter med det offentlige hver vej, hvis man bor i Haslev, og derfor laver vi nu et forsøg med en pop up-uddannelse i Haslev, fortæller René Bugge Bertramsen, der er uddannelseschef på VUC Storstrøm.

Den nye uddannelse foregår tirsdage og torsdage på Kultunariet i Haslev, og det er meningen, at den skal hjælpe borgere over 25 med at komme enten i arbejde eller i gang med en uddannelse, og det er der ifølge René Bugge Bertramsen behov for.

- Som arbejdsmarkedet ser ud i dag, er det rigtig svært at komme ud på en arbejdsplads, hvor tingene foregår på skærme, hvis man for eksempel ikke er så god til at læse. På mange arbejdspladser skal man kunne læse ret hurtigt, og der er også flere og flere steder, hvor kommunikationen foregår på engelsk eller digitalt, så de borgere, der ikke har de basale ting på plads, har svært ved at matche virksomhedernes behov, selvom de faktisk er eftertragtede, siger han.

Danmarkspremiere Det er første gang, at VUC forsøger sig med en pop up-uddannelse, og det er ifølge René Bugge Bertramsen en hel ny måde at tænke uddannelse på.

Når man skal oprette en uddannelse et nyt sted, plejer det nemlig at have en masse omkostninger, som man sparer ved at lave en mobil uddannelse.

- Spørgsmålet er, om det er nødvendigt at investere en masse i mursten for at skabe balance i uddannelserne, for det synes vi ikke, man behøver. Nu åbner vi den her pop up-uddannelse, og hvis det ikke virker, så har vi prøvet det, men det er vores forpligtelse at prøve. Hvis det her fungerer, så har vi til gengæld mulighed for at gentage succesen de steder i landet, der måtte få brug for det, og på den måde håber vi på at kunne hjælpe rigtig mange borgere, ikke bare i Faxe Kommune, men i hele Danmark, siger han.

VUC Storstrøm arbejder sammen med Faxe Kommune, for hvis man skal have folk i job, så skal man have kontakt til virksomhederne, og selvom VUC faktisk laver efteruddannelsesforløb for private virksomheder i Faxe Kommune, så er det jobcenteret, der har den daglige sparring med erhvervslivet.

VUC Storstrøms opgave kommer til at ligge i at hjælpe borgerne med at få et overblik over, hvad der skal til for at få et job eller komme i gang med en uddannelse.

- Vi er gode til at hjælpe folk med at finde ud af, hvad de gerne vil og få motiveret dem til at gøre noget ved det. Mange gange skal der ikke ret meget til for at gøre folk kvalificerede til at få en praktikplads, et job eller en uddannelse, så vi laver en plan sammen med borgeren, og så kan de tage de manglende kurser eller tage planen med tilbage på jobcenteret, hvor de kan få hjælp til at kontakte en virksomhed. I den forbindelse vil vi også gerne rose Faxe Kommune for at støtte op om det her projekt og lytte til de ting, vi har at sige, lyder det fra uddannelseschefen.

Første åbningsdag på den nye pop up-uddannelse er tirsdag den 15., hvor man kan møde uddannelsens to uddannelseskonsulenter og en vejleder.

Derfra har uddannelsen åbent hver tirsdag og hver torsdag klokken 9-15, og hvis man er over 25, og gerne enten vil i gang med en uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet, så er det bare at møde op.