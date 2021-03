Haslev Tennisklub er genåbnet

De reducerede Covid-19-restriktionerne betød, at Haslev Tennisklub mandag kunne åbne op for flere udendørsbaner.

- Så har du siddet stille for længe og vil ud for at røre dig. Og syntes du, det kunne være spændende at prøve tennis eller komme i gang med det igen, så er der muligheder allerede nu, siger Haslev Tennisklubs formand Flemming Støiholm.

De nye spillere har introduktion i mindre grupper. Man man kontakte cheftræner Jens Gylling på telefon 29 70 87 09 for at aftale introduktion og lån af udstyr.

- Du melder dig ind ved at registrere dig på klubbens hjemmeside og betale for vintertennis. Beløbet er tilpasset marts måneds Covid-tilbud. Voksne kan spille for kun 200 kroner og børn for kun 100 kroner. Og er du nyt medlem og vælger at fortsætte i forårssommersæson, så krediterer vi naturligvis beløbet, siger Flemming Støiholm.