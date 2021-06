Se billedserie Da Henrik Kazzie Ørbæk overtog nøglerne til Haslev Taxi 15. marts sidste år var han ikke klar over, at coronapandemien skulle holde Danmark lukket i så lang tid. Foto: Morten Chas Overgaard

Haslev Taxi udvider med flere chauffører og biler

Faxe - 03. juni 2021 kl. 07:03 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

På trods af en træg coronatid har Haslev Taxi nu så meget at se til, at det har været nødvendigt at ansætte flere chauffører. Og der er flere biler på vej.

Haslev Taxi bankede panden mod en uforudsigelig fremtid, kort tid efter at tidligere at taxichauffør Henrik Kazzie Ørbæk overtog rattet i virksomheden.

Henrik Kazzie Ørbæk vidste, at han overtog en god og sund forretning, men blot tre dage efter at underskriften var sat på købskontrakten, dukkede corona op og lukkede hele landet.

I marts i år så det så sløjt ud med indtjeningen, at vognmanden var bare tre uger fra at kaste håndklædet i ringen og dreje nøglen om.

Heldigvis har der været massiv lokal opbakning til at have et taxifirma i Haslev by og omegn, så flere borgere har valgt at støtte op med donationer til Haslev Taxi, fortæller Henrik Kazzie Ørbæk.

- Det er utrolig flot og dejligt, sådan som folk har støttet os. Både med donationer på mobilepay eller ved at bestille små ture eller køre flere ture. Hvor man måske ville dele en taxi tidligere, så har man delt sig op, så vi har kunne køre fire i stedet for én tur.

Faktisk går det nu så godt i Haslev Taxi, at firmaet udvider.

De var i lang tid kun to chauffører: Henrik selv og Stig Markussen. Nu er flere kommet til.

- Vi har ansat Morten, Heidi og Carolineh. Vi håber, at de alle sammen kan give bilerne noget kulør, siger Henrik Kazzie Ørbæk.

Morten Vest Sørensen blev ansat 1. marts og er tidligere vognmand i København. Pr. 1. juli er Heidi Rasmussen og Carolineh Schanee Piamaria Justif ansat - på betingelse af, at de består de fornødne kurser. Heidi har lige som Morten erfaring fra taxibranchen, mens Carolineh er helt ukendt i taxibranchen, »men hun har et godt servicegen«, som Henrik Kazzie Ørbæk formulerer det. Nogle kender måske Carolinehs stemme fra Radio Rollo, hvor hun står i spidsen for programmet En Verden af Grandprix, og så er hun lokalt engageret som formand for Faxe Gospel.

- Vi prøver at tænke ud af boksen og tænke fremad her i Haslev Taxi ApS. Det er ikke altid nemt, specielt ikke i disse tider, hvor vi er omringet af coronavirus og alle skal passe ekstra meget på sig selv og hinanden. Vi kommer ikke uden om, at vi var virkelig i tvivl om vi ville overleve i foråret, men grundet en god støtte fra lokalbefolkningen, så klarede vi lige skærene og samtidig så fik vi endelig en hjælpepakke, så vi kunne få så meget luft under vingerne, at vi også turde tage og kigge lidt fremad, siger Henrik Kazzie Ørbæk.

Nu vender bøtten Især påsken viste sig at blive et vendepunkt.

- Påsken var helt utrolig. Der var så meget at lave, at vi næsten troede det var en nytårsaften - gange tre. Dét boost var også med til at gøre, at vi promoverede os lidt mere. Vi har fundet ud af, at det at være på de sociale medier er en rigtig god ting, så derfor er vi både på Facebook, men vi er også på Snapchat og Instagram samt twitter, fortæller Henrik Kazzie Ørbæk.

Han og resten af holdet hos Haslev taxi ser nu frem til, at landet igen er åbnet så meget op, at forretningsfolkene får brug for taxier til at køre dem til lufthavnen eller til møder i København.

- Vi ser også frem til, at det hele kommer op og kører lidt mere normalt igen - for vi tvivler lidt på at alt kommer op og kører helt normalt igen. Men vi mener at kunne se, hvor det bærer hen ad, og derfor vælger vi at tage et kæmpe sats i den kommende tid, siger Henrik Kazzie Ørbæk.

En ny bil og en mere på vej Haslev Taxi har nemlig også udbygget flåden og købt endnu en taxi, en Seat, som den Henrik kører i. Så der bliver to af den model for kunderne at køre i, og så er der stadigvæk Ford'en med plads til seks passagerer.

- Det vil sige, at vi rent faktisk kan fragte op til 14 passagerer på en gang, konstaterer Henrik Kazzie Ørbæk.

Men det stopper ikke her.

- En gang efter sommerferien planlægger vi at investere i en lifttaxi også. Den har plads til otte passagerer. Dette gør vi for at kunne hjælpe vores lokale borgere, som har brug for en større vogn i hverdagen, eller for de som sidder i en kørestol og ikke kan komme omkring. Det vil også betyde, at vi kan gøre en forskel for de som kan have svært ved at komme til fødselsdag, jul, nytår eller anden højtidelighed, siger Henrik Kazzie Ørbæk, men understreger:

- Dette er planen. Men i denne tid er der jo ingen, som kan sige noget om, hvordan tingene kommer til at gå, da vi alle er stillet overfor en række ufrivillige udfordringer.