Nicolaj Lund Jensen glæder sig over, at der nu også kan handles møbler på Hesede Hovedgård.Foto: Jens Wollesen

Haslev Møbelsnedkeri flytter ind på Hesede Hovedgård

- Der var ingen tvivl om, da vi besluttede at vi i Veras Verden også ville tilføre møbler til sortimentet, at borde og stole skulle være fra Haslev Møbelsnedkeri. Min relation til møblerne fra Haslev går tilbage til 1994, hvor jeg startede i lære i en møbelforretning i Aalborg, så det at skulle forhandle møbler - og særligt møbler fra Haslev kunne ikke være mere naturligt fortæller Nicolaj Lund Jensen.