Haslev Kirke lukker ned

Kirkens rum står åbent i dagtimerne, hvis du har brug for at søge et sted hen og f.eks. tænde et lys i stillerummet.

Det er en helt ekstraordinær situation, vi står i som samfund, såvel lokalt som nationalt og globalt. Det er nyt og forvirrende for alle, og det er også skræmmende for mange. For nogle, fordi de frygter at blive syge, for andre, fordi det er en helt ukendt situation, som betyder uvished og isolation. Derfor gælder det om, at vi står sammen om bringe håb og trøst, og det er vigtigt, at selv den, der må sidde for sig selv, ikke skal føle sig helt alene. Fra kirken opfordrer vi derfor til, at vi er opmærksomme på hinanden, på vores naboer og bekendte - og særligt dem, der ikke har så mange andre. Selvom vi ikke skal mødes fysisk, kan vi bruge telefonen. Ring til ham eller hende, som du tænker på! Spørg, hvordan det går! Spørg, om der er noget, du kan gøre, f.eks. hjælpe med indkøb eller hjælpe med andre gøremål, der bliver besværlige i disse uger. Med andre ord: Brug også disse ugers uventede fritid på at tænke på din nabo og din næste - spørg hellere en gang for meget, end en gang for lidt.