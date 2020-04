Haslev Kirke har masser af digitale tilbud til både børn og voksne. Pressefoto

Haslev Kirke går online og laver nyhedsbrev

Faxe - 03. april 2020 kl. 14:11 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Noget af det allermest centrale ved kirke og gudstjeneste er at kunne samles - og det er en gave at kunne samles i et smukt historisk »pauserum«, hvor tiden går i stå for en stund. For der mærker man nemlig livet på en anden måde.

På Haslev kirkes hjemmeside, haslevkirke.dk, og på Haslev Kirkes Facebook-side kan du i denne tid finde inspiration, ord og musik til hverdagens »pauser«. Og i påsketiden, vil du også kunne finde prædikener over søndagens tekster. Påskenat bliver der streamet live fra en lysmesse i Haslev Kirke, og selvom teknikken ikke altid er helt i top, så håber Haslev Kirke alligevel, det kan være til glæde.

Print et nyhedsbrev Det er dog ikke alle, der har mulighed for at benytte sig af online medier. Kirken vil derfor de kommende uger også udgive et printvenligt nyhedsbrev med blandt andet refleksioner og hilsner fra præsterne. Det er håbet, at folk vil bruge muligheden til at printe nyhedsbrevet og give det til personer i deres netværk, der foretrækker nyhedsbrevet i papirform - selvfølgelig under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende forholdsregler. For at komme med på maillisten kan man kontakte kirkens kontor på mail kontor@haslevkirke.dk eller på telefon 5631 5162.

Det' for børn Mange børn kunne have set frem til masser af spændende aktiviteter i påsken, herunder et besøg i kirken op til påsken med SFO, børnehaver, vuggestuer og dagplejere, og det er en rigtig gode mulighed for at fortælle børnene om, hvad påskehøjtiden går ud på.

Men når nu børnene ikke kan komme til kirken, må kirken komme til børnene, og kirken har derfor lagt lidt videoer ud på kirkens hjemmeside og Facebook-side med ideer og inspiration til, hvordan påskens budskab kan formidles i børnehøjde derhjemme eller ude i naturen.

Få blomster på et gravsted Kirkegården er et vigtigt sted, hvor vi mindes, håber og trøstes, og mange besøger kirkegården i disse uger for at lægge blomster på de kære afdødes gravsteder.

Nogle er dog forhindrede i at gå på kirkegården med blomster, og som en hjælp til dem har Haslev Kirke lavet en aftale med Bodils Blomster og Kirkepladsens Blomster om, at man kan bestille en buket eller lignende, som så bliver leveret til kirken og lagt på gravstedet af kirkens personale. Leveringenerne kommer til at finde sted onsdage og fredage kl. 9-12.30, og blomsterne kan bestilles hos Bodils Blomster på 5638 1110 eller Kirkepladsens Blomster telefon 5631 2129, og man skal huske at angive navn på afdøde eller gravstedsnummer.

Snak med præsterne Præsterne i Haslev Kirke står altid til rådighed for samtaler, også i denne tid, hvor man ikke kan mødes. I stedet kan man tage en snak over telefonen, og man skal ikke tøve med at bruge muligheden for en samtale med en, der lytter - for at tale lidt om livet, eller måske bare høre en stemme.

Man kan ringe til Ole Bjerglund Thomsen, telefon 60 65 33 76, Marie Rørbæk, telefon 51 85 78 68 eller Anders Damkjer, telefon 60 57 60 22.