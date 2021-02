Haslev Handelsstandsforening: Nu kommer konkurserne

Selv hvis butikkerne får lov at åbne 1. marts, hjælper de højere kompensationsbeløb ikke meget, mener formanden for Haslev Handelsstandsforening, Channie Kjær Lassen.

- Det er kun et lille plus i det store minus. For der her er ikke noget, som giver nogen et overskud eller muligheden for at kunne betale deres regninger, siger hun.