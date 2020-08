Se billedserie Lærketræerne, som Morten Storgaard her ses med, bruges som ammetræer for de andre træer, indtil de er blevet større. Foto: Nadia Pedersen

Haslev Folkeskov vokser op

Nu kan du gå en tur i den nye folkeskov, der er plantet tæt på Haslev. Men pas på, at du ikke træder på træerne.

Faxe - 28. august 2020 kl. 12:00 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan ikke se skoven for bare træer eller... Man kan godt blive lidt i tvivl, når man ankommer til Haslev Folkeskov, som nu har fået sat alle træerne i jorden.

- Der er plantet 14.625 træer på området. Det tog tre mand en halv dag at plante skoven, fortæller projektleder Morten Storgaard fra Faxe Kommune om den nye fredskov, som blev plantet, imens landet stadigt var lukket ned i maj måned.

5,2 hektar fylder den nye skov, der ligger ved Troelstrup i Haslev, og hvis man gør sig umage. når man kigger ud over arealet, kan man godt skimte de små nyplantede træer i en lille halv meters højde.

- I en fredskov forpligter kommunen sig til at plante nye træer, hvis nogen af træerne bliver fældet, forklarer Morten Storgaard.

Pengene til skovprojektet blev rejst gennem indsamlingsshowet »Danmark Planter Træer« på TV2, som fandt sted ved Skovtårnet hos Camp Adventure i Gisselfelds skov den 14. september 2019.

Selvom træerne nu er rejst, så går der lige lidt, før træerne er højere end ukrudtet, de er omkranset af.

- Det har ikke noget med højden af træerne at gøre, om det er en rigtig skov. Det handler også om størrelsen af jordarealet, siger han.

I skoven er der forskellige arealer. Et med forskellige hurtigtvoksende grantræer og et med blandt andet bøgetræer.

- Vi har prøvet at lave en oplevelsesmæssig variation i de træer, der er plantet. Vi har blandt andet plantet, lærketræer, birketræer, lindetræer og bøgetræer.

Det er blandt andet lindetræer, der er blevet plantet. De kan kendes på de hjerteformede blade. Foto: Nadia Pedersen

Læringsskov Selvom træerne ikke er særligt høje, så kan man sagtens bruge skoven alligevel, forklarer naturvejleder Louise Villumsen, der skal bruge skoven til at fortælle om naturen for blandt andet skoleklasser.

- Man kan følge en skovs udvikling. Vi kan også bruge skoven til at sammenligne en skov med naturlig tilgroning, og så kan man se på forskellene imellem skovene, siger hun med henvisning til at, der er et areal på den anden side af folkeskoven, hvor en naturlig skov får lov til at opstå.

I skovbrynet er der plantet masser af buske, der skal sørge for, at smagssanserne også bliver tilfredsstillet.

- Skovbrynet skal være naturens spisekammer, her kan man på sigt gå på jagt efter ribs, surbær, valnød og fuglekirsebær, forklarer Louise Villumsen.

Fyldt med ammetræer Det første stykke tid er der dog fokus på, at træerne får mulighed for at vokse sig store.

- Så skal der løbende køres renhold, det vil sige, at man fjerner ukrudt imellem rækkerne, og ukrudt imellem træerne lader man stå, så det beskytter dem mod vind og vejr. Birke- og lærketræerne fungerer her også som en slags ammetræer de første år for de andre træer. De beskytter dem mod vind og vejr, fordi de vokser hurtigere en for eksempel bøgetræerne. Man plejer at sige, at et bøgetræ er 100 år om at blive stort, mens det kun går 10 år, før birketræerne er høje. Senere skal lærketræerne fjernes, så de ikke overtager helt, siger projektlederen.

For at få den rekreative følelse, man kender fra at gå en tur i en fuldvoksen skov, går der noget tid.

- Følelsen af en skov med høje træer. Det tager en 20-30 år, før den er tilstede, siger Morten Storgaard.

Oprindeligt der planlagt en stor åbningsfest, når skoven var plantet, men i første omgang er den udskudt på ubestemt tid.

Du må meget gerne gå en tur i skoven. Du skal dog gå imellem pælene med de røde markeringer på, så du ikke træder på de små nyplantede træer i skoven. Ved indgangen til skoven, bliver der også snart sat et oversigtskort op, så du kan danne dig et overblik over skoven.

- Skoven er åben nu, men vi ser gerne, at folk færdes på stierne i de første par år, så træerne bliver beskyttet, siger Louise Villumsen.