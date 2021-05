Haslev Festdage aflyst

»Et flertal i folketinget har i nat (natten til tirsdag red.) besluttet, at festivaler skal følge rådene fra den ekspertgruppe, som regeringen har nedsat. Det betyder, at der maksimalt må være 2000 gæster til festival indtil 1. august. Derfor er vi desværre nødt til at aflyse Haslev Festdage 2021. Vi er rigtig kede af at skulle træffe den beslutning, men det kan ikke være anderledes. Med udmeldingen om maks. 2000 gæster, som ydermere skal være inddelt i grupper af 200, så er det ikke længere en mulighed at gennemføre festdagene i 2021. Vi har typisk 5000-6000 gæster, og hverken logistikken eller økonomien kan klare, at vi skulle forsøge at skalere ned.«