»Så længe bygningen ikke er solgt til anden side, må vi krydse fingre i håbet om et positivt udfald for Haslev Efterskole«, skiver William Markussen. Foto: Morten Chas Overgaard

Haslev Efterskole udskydes

Faxe - 01. september 2020 kl. 19:58 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev Efterskole åbner - måske - i Haandværkerhøjskolen i 2022, men kun hvis EUC ikke når at sælge til anden side.

Pengemangel har sat udviklingen og åbningen af »Haslev Efterskole - Håndværk, Design og Teknologi« på stand by.

Det fremgår af bestyrelsesformand William Markussens nyhedsbrev til skolekredsen, der er dateret 25. august 2020.

Heri fortæller han, at bestyrelsen på trods af Covid-19 har holdt fanen højt og 26. marts fremsat et tilbud til EUC Sjælland:

»Efter oplæg fra Vækstfonden har vi arbejdet med en finansieringsmodel, der indebærer, at Haslev Efterskole giver 15 millioner kroner kontant og mellem 10 og 13 millioner kroner på et pantebrev, alt efter hvem der skal stå for nogle nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Modellen er drøftet med vores revisor og bankforbindelse, der begge giver udtryk for, at det er en model, der er værd at arbejde videre med. EUC meddelte, at de aktuelt har interesserede købere til ejendommen, der matcher markedsvilkårene, og hvis vi ikke så hurtigt som muligt kan tilvejebringe dokumentation for, at den nødvendige kapital (28 millioner kroner) kan tilvejebringes, ønskes vi det bedste med at etablere os på en anden adresse i Faxe Kommune«, skriver William Markussen.

5. juli sendte han yderligere et brev til bestyrelsesformanden for EUC, hvor der udtrykkes undren over, at ejendommen så sent som den 25. juni i år i en annonce i Dagbladet er udbudt til salg gennem Erhverv Sjælland.

29. juli havde Markussen et møde med Faxe Kommunes borgmester Ole Vive, der »kunne fortælle, at han eller kommunen ikke havde hørt om eller fået forespørgsler fra nogen, der var interesserede købere til ejendommen. Mødet resulterede i, at borgmesteren foranlediger et brev til EUC og udbeder sig en orientering.«

Ingen støtte fra fonde Sideløbende har bestyrelsen gennem ansøgninger til fonde forsøgt at skaffe yderligere kapital, men trods positive tilkendegivelser omkring projektet har støtte til købet af ejendommen »ikke nydt fremme«, og der er til dato bare indsamlet 1.340.000 kroner.

»I lyset af dette har bestyrelsen erkendt, at starten af efterskolen må udsættes til august 2022. Så længe bygningen ikke er solgt til anden side, må vi krydse fingre i håbet om et positivt udfald for Haslev Efterskole«, skiver William Markussen i nyhedsbrevet.

Her fortæller han også, at den årlige generalforsamling blev aflyst på grund af Covid-19. Og de stadige forsamlingsbegrænsninger har medført, at bestyrelsen har valgt helt at aflyse årets generalforsamling.

Samtidig gøres 2020 kontingentfrit for Haslev Efterskoles medlemmer.