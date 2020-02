Haslev Bowlingcenter søger 20 frivillige

- Vi søger nogen, der kan lidt af alt muligt. Man skal lære maskinerne at kende og kunne give dem den mest nødtørftige reparation, hvis keglerne er faldet ned. Vi skal også bruge nogen, der kan stå for booking, salg af øl og vand, og nogen til at tage telefon, siger Haslev Bowlingcenters formand Kaj Christensen, der kan træffes om aftenen på telefon 56 31 16 14 eller bcih@mail.dk .

- Hvis vi tæller hænder, så er det 40, altså 20 personer. Vi har nemlig kunder nok. Det er der kommet på det seneste, også på hverdage. I morgen aften har vi fx 30 stykker fra et firma, der kommer for at bowle og spiser. Vi har to frivillige ulønnede kokke, og jeg tror nok, at vi får en til, men der skal mange flere frivillige til at drive stedet. For år tilbage var vi 50, og nu er vi bare ni frivillige tilbage, siger Kaj Christensen.