Sisse Labuz overtog driften af Haslev Bio 1. september 2018, da Jan Knudsen gik på pension. På søndag klokken 16 viser hun sin sidste film som forpagter af Haslev Bio. Arkivfoto: Kathrine Harvey

Haslev Bios forpagter stopper på søndag

Faxe - 27. november 2020 kl. 13:57 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Pandemien har ramt Haslev Bios økonomi så hårdt, at Sisse Labuz nu stopper forpagtningen. Kommunen vil redde biografen.

1. september 2018 overtog Sisse Labuz billetkonduktørkasketten fra den tidligere forpagter af Haslev Bio, Jan Knudsen, der valgte at gå på pension efter 12 år i biografen.

Sisse Labuz drev biografen med sin mand Mads Andersen, som hun nu er blevet skilt fra, og i et opslag på Facebook fortalte hun i går, at driften af biografen ikke længere hænger sammen for hende:

»Jeg takker jer alle for en fantastisk støtte. Selv i coronas væreste tid indtil nu, stod I ved min side og støttede med«, skriver Sisse Labuz under overskriften »Kære Haslev«.

Søndag den 29. november viser hun sin sidste film i Haslev Bio, og hun understreger, at hun ikke er gået konkurs, men »stopper imens legen er god, regningerne kan betales, og hun kan give sine medarbejdere løn«.

»Fordi det går godt i biografen nu, vælger jeg at slutte. Det har været hårdt, svært, opmuntrende, livsbekræftende, ulideligt, fantastisk, motiverende, dejligt, glædesfyldt, bekymringsfyldt, grænseoverskridende, modnende, læringsfyldt, udviklende og måske det vildeste jeg nogen sinde har fået lov til at prøve af«, skriver Sisse Labuz.

Kun få lukkedage - Jeg arbejder på en overgangsløsning, der sikrer, at biografen kun får et beskedent bump vejen med relativt få lukkedage, med henblik på, at vi senere finder den rigtige langsigtede løsning, siger Faxe Kommunes kultur- og fritidschef Benny Agergaard til avisen.

Han fortæller, at en eventuel ny forpagter af Haslev Bio skal betale en afgift for brug af bygningen og udstyret til filmfremvisningen.

- Og så skal man selv stå for driften og lejen af de film, der vises. Jeg arbejder på hurtigt at finde en løsning, så der bliver ikke tale om et helt klassisk udbud. Vores fokus er at sikre biografens drift. Og hvordan vi gør det på længere sigt, kan jeg ikke svare på endnu, siger Benny Agergaard.