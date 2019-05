Se billedserie Kunstværket »Vandringens Væsen ? Aftrykket« er en del af JORD festivalen, der løber frem til søndag.

Har Bigfoot været i Faxe Ladeplads?

Faxe - 10. maj 2019 kl. 15:55 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle konspirationsteorier og myter er startet et sted, og hvis man lægger vejen forbi stranden i Faxe Ladeplads, så kunne noget tyde på, at Bigfoot har forladt Himalayabjergene og lagt vejen forbi den nyetablerede sandstrand.

Det er selvfølgelig ikke tilfældet. I stedet er det Helga Rosenfeldt-Olsen fra kunstplatformen WunschMachine, der fredag igennem bygger de to meter lange fodspor langs stranden for at opføre installationskunstværket »Vandringens Væsen - Aftrykket«.

- Jeg har en fascination af begrebet vandring, for det er en rigtig god måde at være tilstede i verden. Når man vandrer går man i et langsomt tempo, man har tid til at falde i et med omverdenen og observere detaljerne og det er en meditativ og naturlig måde at bevæge sig rundt på, siger Helga Rosenfeldt-Olsen.

Hun tilbringer fredag i sandet med at bygge fodsporene, og folk, der kommer forbi, kan stoppe op og sammen med kunstneren reflektere over temaet i værket.

- Det er et projekt, jeg har lavet i Jylland tidligere, og meningen er, at folk kan stoppe op og få en snak om de spor, vi sætter i verden. Klimafodsporene er naturligvis et oplagt emne, men jeg vil ikke være fordømmende, og det kan også sagtens handle om de børn eller tanker, vi sætter i verden, siger Helga Rosenfeldt-Olsen.

Målet er at se, hvor langt rækken af fodspor kan nå at blive, og Helga Rosenfeldt-Olsen håber på at få hjælp til at udføre arbejdet.

- Både børn og voksne er velkomne til at være med til at bygge fodsporene. Det er typisk børnene, der synes det er sjovest, men det, synes jeg, er absurd. Det er et langsommelig materiale at arbejde med, så det efterlader masser af tid til eftertænksomhed, siger kunstneren.

Helga Rosenfeldt-Olsen arbejder med værket frem til klokken 17 fredag, og hun håber på at weekendvejret bliver mildt, så kondiløbere, hundeluftere og børnefamilier kan nyde kunstværket weekenden igennem.