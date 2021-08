Hans-Willy Bautz ved den plads han holder rigtig meget af - ved computeren i gang med at ?slå ihjel og opklare... Foto: Torkild Svane Kraft

Send til din ven. X Artiklen: Hans-Willy Bautz fylder 75 år i næste uge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hans-Willy Bautz fylder 75 år i næste uge

Faxe - 06. august 2021 kl. 15:08 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Lige op til en lille skov, og med et græssende rådyr i haven, selv om det er på Bøgevej, bor Hans-Willy Bautz. Her besøgte Haslev-Faxe Posten ham i anledning af, at han fylder 75 år torsdag den 12. august.

Det blev et meget spændende besøg, for Hans-Willy har levet et begivenhedsfyldt liv, som han meget gerne fortæller om - på en måde så man helt glemmer tiden. Den flyver bare afsted.

Hans-Willy Bautz er født og opvokset i Haslev. Han gik på Haslev Borgerskole og Haslev Gymnasium og blev herefter handelsuddannet i autobranchen. Her blev han indtil 1981. De sidste ti år som leder af vognfordelingen hos Toyota Danmark.

Og så blev han fyret. Det gik dårligt med bilsalget i Danmark. Han fik løn i syv måneder, men skulle ikke møde op på arbejdet, og fik så den idé at lave en turistavis. Den første for Køge kommune.

Det blev så stor en stor succes, at andre kommuner også ville have en turistavis. Stevns fulgte efter, så Fakse og Haslev kommuner, og inden længe lavede han tursitaviser for ni sjællandske kommuner.

En af de ni kommuner var Præstø som havde en venskabsby i Tyskland. Uetze hedder den, og her fik man øje på Hans-Willys produkt. Sådan en turistavis ville de også have, og Hans-Willy skulle lave den - og endnu en tysk kommune kom til.

Blev ejer af ugeavis Handelsstandsforeningen i Uetze, der ligger ca 40 km. øst for Hannover, var rigtig glad for turistavisen, og måden fødselaren skrev på, så de foreslog ham at lave en ugeavis i kommunen.

Hans-Willy Bautz har det nok ligesom Pippi Langstrømpe, der sagde: ,,sådan noget har jeg aldrig prøvet, så det kan jeg nok godt finde ud af" - og så startede han en ugeavis sammen med sin for længst afdøde kone.

Avisen udkom første gang i 1990 men i 2014 fik Hans-Willy en blodprop i hjernen. Det betød han blev så gangbesværet, at han i længere tid ikke kunne arbejde, og han måtte opgive ugeavisen - og flyttede så tilbage til Haslev.

Mens han boede i Tyskland udgav han to fortællinger. Eller rettere var det hans hund ,,der fortalte historier" - der så blev udgivet i bogform.

Men det blev også til to kriminalromaner på tysk. Og så kan man jo ikke lade være med at spørge, hvordan man kan skrive romaner på tysk, udgive og skrive artikler i en tysk ugeavis - når man er fra lille Haslev i Danmark.

- Jeg havde en meget dygtig tysklærer da jeg gik i skole, fortæller Hans-Willy - men også en lærer han ofte var i konflikt med. De to var i hvert fald ikke hele tiden enige om tingene. Men lære unge Hans-Willy tysk, det kunne denne lærer altså...

Mafiaen Efter tilbagekomsten til Haslev har han udgivet endnu flere bøger. Senest ,,Skovtårnsmordet" her for nylig. I alle krimierne møder man den sicilianske efterforsker commissaria Angela Pecci - og hvorfor er hun så lige fra Sicilien?

Det skyldes helt klart, at siden 1978 har Hans-Willy været på Sicilien mere end 30 gange - og med den sicilianske forbindelse kan han blande krimiernes plot sammen med gastronomi, turisme, landskaber, historie - og lidt erotik.

Men man skal passe på hvad man laver på Sicilien, har han fundet ud af. For under et af sine besøg i Italiens støvle, begyndte at spørge ind til en bestemt person der have relationer mellem Tyskland og Sicilien - men det skulle han bestemt ikke gøre.

- Stop øjeblikkeligt med det, sagde en dansk kvinde, der var gift med en sicilianer - mens hun kiggede meget alvorligt på ham. ,,Hvorfor" spurgte Hans-Willy, hvorefter hun kiggede endnu mere bestemt på ham.

- Der var ikke noget at være i tvivl om. Jeg skulle holde mig langt væk fra den historie, siger Hans-Willy.

Murens fald En dag Hans-Willy Bautz ikke glemmer, er dagen hvor Berlinmuren faldt. Da han rykkede til vores sydlige naboland, var det jo til Vesttyskland - og han havde aldrig forstillet sig, at han ville komme til at opleve et igen forenet Tyskland.

- Jeg må indrømme, at jeg fældede en tåre, den aften vi fik at vide at muren var faldet - og dagen efter kørte min søn og jeg til Berlin. Vi ville simpelthen se det med vores egne øjne, fortæller fødselaren.

Og så fortæller han om en speciel tur rundt i DDR. En kultur og turisttur i embeds medfør - hvor han naturligvis hele tiden blev fulgt tæt af en herr Schultz.

En herre der kunne åbne døre og få ting til at ske, for når de kom til et sted, viste han folk et lille stykke papir, og så blev der ellers efterkommet ethvert ønske.

Herr Schults var nu pensionist, men det viste sig at han tidligere havde haft meget magtfulde poster i den ,,demokratiske" republik - og den slags mennesker gik den menige østtysker ikke imod...

Flere bøger på vej Hans-Willy Bautz har udgivet mange bøger - og flere er på vej. Han kan simpelthen ikke lade være at sætte sig foran computeren - og så flyder orden i en lind strøm.

Senere i år udkommer ,,Liget i tangtaget" - en Læsøkrimi hvor man igen møder Angela Pecci og Michael Bech. Men endnu en bog er på vej. ,,Skelettet bag muren" - en børnebog som Hans-Willy har skrevet sammen med sin nabos niå¨rige søn Theodor William Larsen.

Ferier med kæresten Selv om fødselaren bor alene i sit hus, er han ikke alene. Hans søn og børnebørn bor i Sandved - og så har han en kæreste. Bodil Jacobsen der bor i Jylland.

De to mødte hinanden på en lidt speciel måde. Lokalhistorisk arkiv viste, mens Hans-Willy stadig boede i Tyskland, nogle billeder på Facebook - billeder som Hans-Willy havde udlånt. Det fik en kvinde til at stille nogle spørgsmål.

Hun boede i Norge, havde sommerhus i Jylland, men stammede her fra egnen. Spørgsmålene og svarene blev flere og flere - og flyttede til mere private former end Facebook.

Det viste sig at de havde meget tilfælles og snakken udviklede sig. De besluttede at mødes, hvorfor fødselaren kørte flere hundrede kilometer for at møde Bodil i hendes sommerhus.

En lang tur, men en tur han blev rigtig glad for at have taget - for de blev kærester. Nu tager de på ferier og ture sammen og mødes meget tit. Men bo sammen, gør de ikke. De har det begge fremragende med at bo hver sit sted - og være kærester.