Skifteretten i Næstved har modtaget anmodning om opløsning af selskabet bag Brødrene Christensens Haner i Skuderløse. Der arbejdes fortsat på højtryk på en løsning, fortæller flere af parterne til avisen.

Hanefabrik i opløsning: Håber på nødhjælp fra en pengemand

Faxe - 21. september 2021 kl. 12:42 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Afdelingsformanden i Dansk Metal Storstrøm håber, at en investor melder sig i sag om fabrik i tvangsopløsning.

En skygge af sig selv. Sådan beskriver Jørgen Madsen, afdelingsformand for Dansk Metal Storstrøm, hanefabrikken Brødrene Christensen i Skuderløse i dag.

Han har via fagforeningen i en årrække fulgt fabrikken, og i dag har han 11 medlemmer på fabrikken, som i øjeblikket står over for en uvis fremtid.

- Der er 20 medarbejdere tilbage i produktionen derude i dag. Det er ikke mange. En stor del af produktionen af de lidt enklere og masseproducerede opgaver blev flyttet ud af landet til andre fabrikker, da de nuværende ejere tiltrådte. Det betød, at man ikke havde brug for lige så mange medarbejdere i Skuderløse, fortæller Jørgen Madsen.

Det der i dag laves på fabrikken i Skuderløse, forklarer han videre, er timetunge produkter til olieindustrien, især til forsyningslinjen på havbunden.

- Jeg tror, det stadig ligger i patentet, at en del af produkterne på Brødrene Christensen bliver bygget på fabrikken i Skuderløse. Hvis ikke det havde været tilfældet, så tror jeg fabrikken var lukket ned og produktionen flyttet væk, siger Jørgen Madsen.

Han oplyser, at mens de ansatte venter på en afklaring, så har fagforeningen sørget for et såkaldt forhandlingslån til at sikre dem deres løn.

Det betyder, at fagforeningen låner medlemmerne, hvad der svarer til dagpengesatsen, og hvis fabrikken ender med at gå konkurs, så vil Lønmodtagernes Garantifond gå ind og dække fagforeningens »udgift«.

Frygter en konkurs

Han understreger, at der netop som en del af patentet ligger en kvalitetskontrol, der skal foretages i Danmark, og det er også derfor, at fabrikkens produkter er kendt for at opretholde sin høje standard.

Men der hænger mørke skyer over virksomheden i dag, anerkender Jørgen Madsen.

Hvis ikke man finder en investor til at sprøjte kapital i fabrikken, så kan den være en saga blot.

- Jeg håber virkelig, at der er en investor, der har lyst til det her. At der sidder nogle pengestærke folk derude, der vil smide penge i en rekonstruktion. Hvis ikke der er det, så ser det sort ud. Så ender fabrikken i en konkurs, igen. Så ja, jeg kan frygte, at vi har et unikt produkt, der risikerer at forsvinde, siger Jørgen Madsen.

Industrien er i knæ

Det er ikke kun i Skuderløse, industrivirksomhederne er under pres, oplyser Jørgen Madsen.

- Det er hele området her syd for Køge , der ikke vækster særlig meget på industri. Vi havde masser af store, tunge virksomheder her i vores område, da jeg selv kom på arbejdsmarkedet for 35 år side: Glasværket i Holmegård, Papirmøllen og Novenco i Næstved. Hanefabrikken i Skuderløse var også med oppe som en af de store spillere. Nu er de 17 mand ude hos Brødrene Christensen og 70 hos Novenco - hos Novenco var de 1500 engang, konstaterer Jørgen Madsen.

Hvem er risikovillig ?

Han savner flere ting:

- Jeg savner nogle erhvervsinvestorer, der tør kigge på Sydsjælland. Da jeg startede i fagforeningsregi, så lærte vi om sorte pletter i Jylland, hvor industrien havde det svært. I dag er de lysår foran i Jylland i forhold til os på Sydsjælland. Der er ikke ret mange investorer og firmaer, der er risikovillige. Om det er motorveje og infrastruktur, der kan lokke dem hertil ved jeg ikke, siger han.

Og han har hele tiden fingeren på pulsen, hvad angår udviklingen, forklarer han.

- Jeg skal faktisk holde møde med den dansk-tyske konsul i dag om emnet. Jeg bliver bare ved med at få det samme spørgsmål for både virksomheder og investorer, der kigger på vores område: Har I medarbejdere til os? Der må jeg desværre tit svare: nej. Vi er holdt op med at uddanne nok. Vi har ingen fødekæde til fagene længere. Hvis det eneste vi kan tilbyde virksomhederne i vores område, er dyr husleje og ingen arbejdskraft, så er det op ad bakke, sige Jørgen Madsen.

Imødekommenhed

Han ser dog løsninger.

- Vi skal gøre erhvervsområderne attraktive for virksomheder, der ønsker at etablere sig. Det vil sige, at vi ikke skal møde dem med en miljølovgivning og en debat om hvilke tider på døgnet de må støje som det allerførste. Dermed ikke sagt, at det ikke skal indgå i samtalen med virksomhederne, men det bliver et utroligt svært samarbejde man forsøger at skabe, hvis man kun bliver mødt med strenge krav og modstand. Og så skal vi arbejde tættere og bedre sammen, kommunernes erhvervsafdelinger, erhvervsskolerne og fagforeningerne. Vi skal spørge ind til, hvad virksomhederne har brugt for fra os, og så skal vi være på forkant, så vi også kan levere fremtidens behov også, siger Jørgen Madsen.