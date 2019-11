Jakob og hans far Niels Albertsen til svømning på en lørdag i Haslev Svømmeklub.Foto: DGI Storstrøm

Handicappede vil også have vand i øjnene og lugte af klor

Faxe - 15. november 2019 kl. 06:00 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forældrepar og en svømmelærer i Haslev har gjort det muligt for børn med handicap at gå til svømning.

De fleste børn har prøvet at få runkne, bløde og rosinagtige fingre efter en lang times svømmeundervisning, hvor man har pjasket rundt. Men det har bare ikke været muligt for børn med handicap i Haslev ind til for et halvt år siden, hvor et forældrepar formåede at alliere sig med en svømmelærer fra området. For selvom svømmelærer Tom Christensen fra Haslev Svømmeklub ikke havde nogen som helst erfaring med at undervise børn med handicap i at svømme, så sagde han ja til udfordringen. Og det har han på ingen måde fortrudt.

- Der skal være noget svømning for alle, og de er jo også mennesker ligesom alle andre, så det ville jeg gerne. Og så var det også en udfordring for mig, siger Tom Christensen.

Børnenes præmisser Det var Cita Nielsen og Niel Albertsen, som er forældre til Jakob på seks år, der henvendte sig til Tom Christensen. Selv om Jakob er hjerneskadet, havde han et ønske om at gå til svømning, men der fandtes ingen hold i deres nærområde, så de forsøgte selv at få sat noget i værk.

- Vi kender Tom fra tidligere, da han har trænet Jakobs storebror, og der greb han bare børnene an på en rigtig god måde, synes vi. Der tænkte vi så, at hvis det virker med børn uden handicap, så er der sikkert også en mulighed for, at det virker med Jakob. Han ved jo en masse om svømning, og så tænkte vi, at det havde han måske mod på at prøve at overføre til et hold for børn som Jakob, siger Niels Albertsen.

Tom Christensen startede med at øve sig på Jakob for at se, om det overhovedet var noget han kunne finde ud af, inden han etablerede et helt svømmehold. Den idé gik Cita Nielsen og Niels Albertsen med til, og det gik så godt, at Tom Christensen oprettede et hold.

- Udfordringerne er at have mere tålmodighed og mere forståelse. Gå ind på børnenes præmisser og ikke mine egne. Planlægning, som jeg plejer med alle de andre svømmehold, dur ikke. Eller jeg kan sagtens planlægge en masse, men så vil der være nogle af børnene, som måske ikke lige har lyst til netop det, og så gør de noget andet selv, siger Tom Christensen.

Største glæde De er tre børn på svømmeholdet for Børn med særlige behov. Udover Jakob går der to af hans klassekammerater der også. De svømmer hver lørdag morgen i halv time, og de stråler af glædesrus hver gang de kommer, siger svømmelæreren.

Selv om de måske ikke alle sammen kan lære at svømme på egen hånd, så udvikler de sig på andre måder gennem undervisningen.

- De kan godt lære noget, og det kommer helt an på handicappet. Men de har alle tre lært at rejse sig i vandet, og forældrene siger også, at de har fået bedre balance, siger Tom Christensen.

Han synes allerede at svømmeholdet er en stor succes for børnene, og han forventer derfor, at holdet bliver ved år efter år.