- Solen skinner og livet skal gå videre på sådan en skøn forårsdag, siger Ib Elberg, der er formand for Faxe Erhvervsforening. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Handelslivet går videre i Faxe by

- I går var rent ud sagt en lortedag (fredag, red.), men i dag går folk ud og handler. Og så vidt jeg kan se, så er der ikke nogen af vores kollegaer, der holder lukket. Når du sidder og ser tv og radio, så hænger du med mulen, men solen skinner og livet skal jo gå videre på sådan en skøn forårsdag, siger Ib Elberg, der er formand for Faxe Erhvervsforening og indehaver af Din Tøjmand.

- Vi følger naturligvis rådet om at benytte håndsprit og holde os på en vis afstand af hinanden inde i butikken, hvor her er 368 kvadratmeter til rådighed. Inde i frisørsalonen M Design hos min kone Maibritt er der lukket i dag (lørdag, red.), men det er fordi hun fejrer fødselsdag. Hun åbner igen i næste uge, og så må kunderne selv vurdere, om de mener, der kan være en risiko ved at blive klippet, siger Ib Elberg.