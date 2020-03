Channie Kjær Lassen håber som butiksejer og formand for Haslev Handelsforening, at politikerne på Christiansborg vedtage flere hjælpepakker, som kan holde hånden under de små virksomheder. Foto: Morten Chas Overgaard

Send til din ven. X Artiklen: Handelsformand: - Uden salg gør hjælpepakken ingen forskel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Handelsformand: - Uden salg gør hjælpepakken ingen forskel

Faxe - 17. marts 2020 kl. 16:55 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag blev to såkaldte hastelove vedtaget af politikerne i Folketinget, som nu forsøger at holde hånden under det danske erhvervsliv.

Det skal blandt andet ske ved at udskyde moms og skat for små og mellemstore virksomheder. Men ifølge formanden for Haslev Handelsstandsforening, Channie Kjær Lassen, får hjælpen ikke den store betydning for de helt små butikker.

- Det hjælper slet ikke de små virksomheder, fordi hvis man er lille og ikke har noget salg, gør det ingen forskel, fastslår Channie Kjær Lassen, der selv ejer butikken Frederiks Villa i Haslev.

For hende er lønnen lige nu sekundær, og derfor bliver udskydning af B-skat heller ikke relevant. Channie Kjær Lassen påpeger, at de fleste små selvstændige er lejere, der betaler husleje og driftsomkostninger, og derfor har mange i øjeblikket et akut behov for kompensation og likviditet.

- Det hjælper ikke mig, for hvis jeg ikke har en omsætning, kan jeg ikke betale udgifterne, og den sidste der får løn, det er mig. Jeg kan rykke lidt rundt økonomisk derhjemme, men det kan jeg ikke gøre med kreditorer eller huslejen, siger Channie Kjær Lassen og uddyber:

- Måske gavner det de mellemstore virksomheder, men det hjælper ikke enkeltmandsvirksomheder, der står på egne ben. Men jeg læser det som om, at der kommer noget mere til de små selvstændige.

Caféer lukker ned Formanden for Haslev Handelsstandsforening fortæller, at flere lokale caféer lige nu vælger at lukke ned, i takt med at flere og flere mennesker vælger af følge anbefalingerne om at holde sig hjemme så meget som muligt.

- Nu må folk ikke gå ud og drikke kaffe på en café, selvom der trods alt er afstand mellem folk. Det betyder, at caféerne betaler prisen, forklarer Channie Kjær Lassen.

Hun fortæller også, at nogle caféer har fået kritik på de sociale medier for at holde åbent i disse coronatider og dermed »invitere« folk til at samles.

Kan caféer og restauranter hente noget at den tabte omsætning ved at sælge mere take-away?

- Det er en mulighed, men er der nok afsætning? Alle de dage, det tikker ind med nul-omsætning, er dyre at hente, og hvis den jævne danske skærer ned på sit forbrug, når økonomien måske er stram, kan det blive katastrofalt for butikker og virksomheder, svarer Channie Kjær Lassen.

Håber på ny hjælpepakke Den lokale butiksindehaver har dog også haft nogle lidt mere positive oplevelser på det seneste. I butikken i Jernbanegade har flere kunder efter hendes oplevelse valgt at pligtkøbe noget ekstra for at støtte økonomisk.

- Det er en rigtig fin tanke, og det er jeg meget taknemmelig for, men der er også mange andre, som står i en svær situation, pointerer handelsformanden.

For at øge indtjeningen lidt opfordrer flere virksomheder og kulturinstitutioner folk til at købe gavekort nu, som så kan indløses senere. Hvad tænker du om det?

- Det er uden tvivl godt at gøre, men jeg er bange for, at det er ligesom at tisse i bukserne. Jeg tror slet ikke, det er nok. For når man driver en butik eller en café, er der mange omkostninger, så der skal virkelig noget omsætning til, understreger Channie Kjær Lassen.

Hun håber derfor på nye hjælpepakker fra politikerne på Christiansborg, der kan hjælpe de små selvstændige virksomheder, som lige nu mister en betydelig del af omsætningen. Eksempelvis med et mindre kontantbeløb.