Han drømmer stadig om god mad

Faxe - 25. august 2021 kl. 12:48 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Det begyndte med et ønske om at kunne få noget ordentligt at spise på de lange dage som kørende sælger. 26. august fylder Bent Christensen - manden bag Den Danske Spiseguide - 80.

Og de seneste efterhånden rigtigt mange år har det fortsat med at udvikle sig; først med korte telegrammer om serveringen på kro efter kro, siden med udgivelse af Den Danske Spiseguide og senest med feinschmecker-bøger om restauranter og mad.

I et omfang og en kvalitet, så Bent Christensen nu også står i modtager-enden af hæder og ære.

Best scandinavian cuisine book vandt han sammen med fotograf Claes Bech-Poulsen i 2014.

Og for Bent Christensen er det stadig maden, der er i fokus.

- De bedste, danske restauranter har nået et historisk højt niveau. Men der er stadig plads til forbedring, konstaterer Bent Christensen.

- Der er stadig grund til at stille krav om at fisken hos din fiskehandler er frisk, at kødet og grøntsagerne er lokale. At du kan få lov til at smage, hvad rettens råvarer er rundet af, sige Bent Christensen.

Sammenhæng

Bent Christensen håber, det bliver almindeligt at turde stille krav til den mad, man spiser.

At maden ikke blot er til for at holde os i live, men er et vigtigt krydderi på tilværelsen.

- Vi kunne godt være flere, der interesserede os for mad som oplevelse i stedet for overlevelse. Der er ikke faretruende optræk til at ret mange af os dør af sult foreløbig, er der, spørger Bent Christensen retorisk.

Han glæder sig ofte over, at der i de senere år er kommet kulinariske stjerneskud på den sjællandske restaurant-himmel.

For lokalt på Sjælland uden for København synes han, der for længe har været mad-tørke.

For langt mellem kvalitets-råvarer og ordentlig servering.

- Men der er heldigvis ved at ske et skred til det bedre, siger Bent Christensen.

- Steingrims Kælder i Haslev overraskede mig særdeles positivt med sjællandsk lam og friske østers, siger Bent Christensen.

Han har tidligere fremhævet restauranter som Restaurant Babette i Vordingborg og Støvlet Katrines Hus i Sorø.

En prioritering

At det koster penge at spise på de bedste restauranter ved Bent Christensen så udmærket, for han betaler altid selv for sin bespisning.

- Det handler da også om at vi skal prioritere at bruge penge på ordentlige råvarer, og ikke kun købe det billige, siger Bent Christensen.

- Når jeg kommer ind til en slagter og beder om et stykke kød, og så får at vide som det første, hvad der er ugens tilbud, så bliver jeg trist. At det er ugens tilbud kan aldrig være en kvalitet i sig selv, konstaterer Bent Christensen.

Og han er altså stadig i gang - i madens og restaurant-gæsternes tjeneste.

Ligesom han håber at lokale råvarer kommer mere i spil, så ser han et stort potentiale i at »genopdage« gode, gamle retter.

- Hønsefrikassé, høns i sur-sød-sauce, lam i dild, spidskål, hjemmelavet medister, gule ærter, der ikke er industrifremstillede.

- Tænk, hvis man kunne få en hakke-karbonade med en god sauce, der er vist respekt. Eller en kanellagkage, drømmer Bent Christensen.