Håndværk lærer man ikke fra en bog

Se billedserie Erik Juhl viste de unge mennesker, hvordan det skulle gøres. men arbejdet fik de lov til at udføre selv.Foto: Morten Chas Overgaard

Torsdag morgen var eleverne på erhvervslinjen i 10. klasse et smut ude i virkeligheden til en noget anderledes skoledag.

- Hvad går der galt? Jeg skruer og skruer, men skruen gider ikke, lyder det fra en af de 10. klasses-elever, der torsdag morgen var taget en tur til Faxe sammen med resten af erhvervslinjen.

- Du har sat skruemaskinen til at køre baglæns. Sådan her, så burde den virke, griner tømrermester Erik Juhl og klikker skruemaskinen over, så den skruer skruerne i, i stedet for ud.

Han har tilrettelagt en formiddag for eleverne, så de kan snuse til tømrerfaget, og han er virkelig gået »all in«. Inde i garagen øver en gruppe elever sig på at lægge sildebensparket, og udenfor tager en hel tagkonstruktion støt og roligt form.

- Jeg har et ømt punkt for de unge mennesker, for jeg har en fortid, hvor jeg har været lidt en rod, så jeg kan godt forstå de unge, der måske ikke lige synes, at skolen er det mest spændende i hele verden, fortæller Erik Juhl.

Han fik i 8. klasse muligheden for at komme hos tømrerfirmaet Ths. Jørgensen og søn tre gange om ugen, og i 2012 blev han selvstændig tømrermester.

Man skal huske at sætte skruemaskinen til at skrue skruerne i og ikke ud - ellers kan man skrue i lang tid, uden at der sker det store. Foto: Morten Chas Overgaard

- Jeg tror, der er mange unge, der ikke lige ved, hvad de kan, og derfor er det også vigtigt for mig at vise, at tømrerfaget er en bred vifte af opgaver. Det er fantastisk, hvis man synes det er spændende at se, at man faktisk bygger noget, som kan bruges, når man er færdig, siger Erik Juhl, mens eleverne skruer de sidste lægter på tagkonstruktionen.

Lucas Olsen og kammeraterne har svært ved at få lægterne til at sidde lige på spærene, men det ender alligevel med at lykkes.

- Det er meget sjovt, og jeg er da også klart blevet mere interesseret i det, men jeg holder nok stadig fast i planen om at læse til elektriker, siger Lucas Olsen, mens vennerne kommer med tegl til taget.

Oliver Køppen er derimod flyvende og han fanger hurtigt teknikkerne, som han forklarer videre til de andre.

- Det her er 40 milliarder gange federe, end at være i skole. Det er klart, at det hjælper, når man har interessen, men det er altså også fedt at komme ud og prøve det, for man lærer ikke sådan noget her, ved at læse om det i en bog. Det her lærer man først, når man prøver det, og hvis vi havde tid, ville jeg gerne have lagt hele taget, lyder det begejstret.

Han har allerede linet tre praktikpladser op, men Oliver Køppen har denne torsdag helt klart fået en nu favorituddannelse at arbejde sig hen imod.

- Jeg har aldrig været helt sikker på, hvad jeg skulle lave fremover, men det her trækker lidt. Jeg er ret vild med, at der er så mange forskellige opgaver i det, for man kan jo lave alt fra lægge gulve og sætte køkkener op til at gå på tag og lægge tegl, siger han.

De startede med en bunke lægter, men de var faktisk ikke langt fra at stå med et færdigt tag, da dagen var gået. Foto: Morten Chas Overgaard

Besøget er kommet i stand, fordi Faxe Kommunes »Erhvervsplaymaker« Ole Hilden tog kontakt til Erik Juhl, og han er imponeret over det forløb, som den unge tømrermester har fået skruet sammen.

- Det er så fantastisk at folk som Erik stiller op, for de har haft så fed en dag, og de får prøvet noget, som måske kan vække en interesse hos dem. Og så er det jo altså også fedt at komme ud til en, der virkelig brænder for det, siger Ole Hilden.