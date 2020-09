Se billedserie Tomme håndspritflasker er klassificeret som farligt affald, og de må ikke komme i den almindelige affaldsspand. Den skal afleveres på genbrugspladsen. Foto: Nadia Pedersen

Håndsprit går som farligt affald - men det har vi glemt

Din tomme håndsprit skal køres på genbrugspladsen, for den er kategoriseret som farligt affald. Men intet tyder på, at vi sørger for at emballagen ender det rigtige sted endnu, siger eksperter.

Faxe - 02. september 2020 kl. 18:00 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var nok de færreste af os, der rendte rundt med en håndsprit i tasken før corona-pandemien indtraf. Men det er blevet hverdag for rigtig mange mennesker nu. Men ved du også, hvor den skal hen, når den er tom?

Det er jo fristende bare at smide den i genbrugsbeholderen til plastik eller i den almindelige skraldespand til restaffald.

Men det er faktisk ikke skraldemændene, der henter affald hos dig, der skal tage din tomme håndsprit med til forbrænding.

- Håndspritemballage og -rester skal på genbrugspladsen ligesom spraydåser og andet farligt emballage, forklarer Marianne Almindsø Andersen, der er direktør i Faxe Forsyning.

Og forklaringen er helt simpel:

- Håndsprit er alkohol med en høj alkoholprocent, så det er brandfarligt. Flaskerne er aldrig helt tomme, også selvom man prøver at skylle, understreger affaldseksperten.

- Vi oplever også, at folk smider gaspatroner til metal, fordi de tror, at de er tomme. Men det er de ikke. Affaldet bliver komprimeret, når det bliver afhentet, og er farligt, siger Marianne Almindsø Andersen.

Hvis man er i tvivl, kan man kigge bag på håndspritten, der er nemlig et lille flammesymbol. Det viser, at flasken går under kategorien farligt affald.

Hvor ender flaskerne? Men får vi så kørt på genbrugspladsen med vores tomme håndsprit, er spørgsmålet så?

Jeg har derfor ringet til AffaldPlus, der står for genbrugspladserne blandt andet i Faxe Kommune, for at høre om de har fået mere tom håndspritemballage ind.

Allan B. Johansen Vicedirektør og chef for genbrug og udvikling hos AffaldPlus, kan dog ikke helt svare på det.

- Vi oplever, at vi får flere spørgsmål fra borgerne om håndsprit. Der er en interesse i, hvad man skal gøre med affaldet, siger han, og henviser mig derefter videre til Alfa Specialaffald, for at få mere direkte svar på mit spørgsmål.

- Vi har ikke de nyeste tal, vi sender farligt affald videre til Alfa Specialaffald, der står for bortskaffelsen af affald, der er kategoriseret som farligt.

Ikke mere farligt affald Laila Jalking er driftschef og sikkerhedsrådgiver i Alfa Specialaffald, og hun undrer sig lidt over, hvor emballagen bliver af.

- Nej, vi har ikke set et øget flow af håndspritemballage fra de 13 kommuner i AffaldPlus' område som vi aftager fra, forklarer hun.

Det er ellers vigtigt at farligt affald ender det rigtige sted.

- Affaldet kommer i en special forbrænding, således at man sikrer, at det giftige affald ikke gør skade.

Men det kommer dog alligevel ikke helt bag på den erfarne affaldsspecialist, at der endnu ikke er set flere håndspritemballager i affaldet afleveret fra genbrugspladserne.

- Jeg er sikker på, at alle putter sprinklervæske på deres biler, men hvis jeg skulle vurdere antallet af biler, ud fra hvor meget tom emballage vi får ind, så kører der ikke særlig mange biler i Danmark, siger Laila Jalking, og uddyber:

- Jeg har været i det her game i 25 år. Nogle er meget regelrette, og kommer med farligt affald i selv små fryseposer. Andre gør ingenting med det farlige affald.

Men hvis Alfa Specialaffald heller ikke ser de tomme håndspritflasker i affaldet. Så kan det være Faxe Forsyning, der afhenter Faxe borgernes affald, ved mere om det?

- Umiddelbart er det ikke noget, der giver os problemer, men jeg tænker også, at vi bruger mindre håndsprit end i København. Her er vi færre mennesker og har større afstand. Vi har dog lige opdateret vores vejledning, så det fremgår at håndsprit skal på genbrugspladsen, forklarer direktør i Faxe Forsyning Marianne Almindsø Andersen.

Det glemte farlige affald Så selvom noget tyder på, at vi endnu ikke helt har lært at køre håndspritflaskerne på affaldspladsen. Så er Laila Jalking ret begejstret over, at der bliver sat fokus på farligt affald.

- Det øgede fokus på blandt andet plastsortering har fjernet fokus fra det farlige affald. Det kan potentielt være mere skadeligt, siger Laila Jalking.