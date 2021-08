Se billedserie - Det er smadder hårdt at løbe i sand, men også ret sjovt at prøve et andet underlag end halgulvet, konstaterer Ida Snegsberg Schomacker, og det giver holdkammeraterne hende ret i. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Håndbolden er i centrum men fællesskabet er det vigtigste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håndbolden er i centrum men fællesskabet er det vigtigste

Faxe - 05. august 2021 kl. 09:40 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Forhåbentlig sikrer de danske håndboldherrer sig en plads videre i OL-turneringen, når de torsdag tørner sammen med Spanien på Yoyogi national Stadium i Tokyo, Japan.

Nøjagtig 8740 kilometer væk - i fugleflugtslinje - i Haslev er 45 unge mennesker i gang med samme sport, dog i en anden og mere afslappet form.

Team Faxe Håndbold arrangerer for tredje år håndboldskole for de yngste spillere, og igen i år er deltagerlisten pænt fyldt op.

Jesper Carøe er primus motor og initiativtager til håndboldskolen, og avisen møder ham inde i Haslev Hallen, hvor han er i fuld gang med at sende et hold drenge på måtterne og rulle.

- Jeg er jo egentlig tilflytter her til byen, men jeg har været engageret i håndbold i mange år. Jeg startede håndboldskole i Høj Håndbold i Ølstykke, hvor jeg også har spillet selv. Så stoppede jeg som træner for 14-15 år siden, for så fik jeg børn og så videre, og så for 13-14 år siden flyttede jeg her til byen, og så ville min datter pludselig gerne gå til håndbold, og der tænkte jeg så: YES! Og så blev jeg engageret her i Team Faxe Håndbold og i håndboldskolen.

Sjovt med nye trænere

Onsdagens program byder på »strandhåndbold« på den dertilindrettede sand-bane ved Hal B.

Her dyster både u 13-pigerne og u 13-drengene om at vinde hver deres kampe.

- Det sjoveste er faktisk at møde nye trænere. De ser nogle nye ting hos os spillere, og det gør os bedre at få de ting at vide, siger Caroline Duelund Petersen. Hun og resten af u 13-pigerne sidder i sandet og holder øje med målscoren, mens drengene spiller deres kamp.

Carolines storesøster Julie går på u 17-holdet, og hun er træner på sommerhåndboldskolen.

- Jeg har spillet i Team Faxe Håndbold i seks år tid, og på søndag starter jeg på Gunslevholm Idrætsefterskole i Nørre Alslev, hvor jeg skal gå på håndboldlinjen. Jeg glæder mig enormt meget, men det er også lidt mærkeligt at skulle sige farvel til klubben og mine holdkammerater. Men måske vender jeg tilbage efter efterskolen. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal endnu, men det bliver jeg forhåbentlig klogere på, siger Julie Duelund Petersen.

Fællesskabet i højsædet

Fællesskabet er hjørnestenen i håndboldskolen.

- Jeg er selv opdraget i foreningslivet, og det er især fællesskabet, jeg sætter højt. Det er fællesskabet, sammenholdet, der er i højsædet på håndboldskolen her. Børnene og de unge skal styrke deres relationer, samtidig med at de skal spille en masse håndbold, siger Jesper Carøe, og henleder opmærksomheden på, at håndboldskolen med vilje ligger ugen inden håndboldsæsonen starter, så de unge mennesker kan få finpudset sommerferieformen forud for sæsonstart.

Indenfor i Team Faxe Håndbolds holdrum sidder blandt andre Else Jensen. Hun er en af de omkring 10 frivillige hjælpere, der er med til at sørge for logistik og madlavning under håndboldskolen.

- Jeg har jo været tilknyttet klubben i mange år, og jeg synes, man skal hjælpe til, hvor man kan. Så ja, vi er et lille, men stærkt hold, der blandt andet laver frokost og morgenmad, og også aftensmad til u 15-drengene, som overnatter i hallen. Det er en fornøjelse at se så mange glade børn, så de må få noget godt ud af at være her, konstaterer hun.

Håndboldskolen har nydt godt af mange lokale sponsorer, som har hjulpet med alt fra frisk frugt og brød til pengegaver som er brugt på bl.a. et håndbold til hver af deltagerne, fartmålere og nye gule veste.

Torsdag skal der trænes videre og så skal delegationen se Danmarks skæbnekamp på storskræm i hallen. Fredag er stævnedag og sidste dag på håndboldskolen.