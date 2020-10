Se billedserie Filmen byder på enormt mange karakterer. Og der lurer uhygge om ethvert hjørne for de fire hovedpersoner.

Gys fra Haslev til hele verden

Faxe - 31. oktober 2020 kl. 14:25 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

Gyserkomedien »Lad de døde hvile« blev optaget i og omkring Haslev. Nu udkommer filmen på streamingtjenester i flere lande.

Der er scener fra Haslev Gymnasium, kirkegården i Haslev og fra Gisselfeld Kloster med i filmen »Lad de døde hvile«. Den havde biografpremiere i oktober 2018, men får nu nyt liv på både streaming-tjenester og DVD i flere lande.

- Det er helt fantastisk. Nu kan mange flere se den film, vi har knoklet så hårdt for, siger producer Jannick Raunow fra det lille filmselskab Pure Fiction, som nu tager det store skridt fra Danmarkskortet ud på verdenskortet.

Det er ikke tilfældigt, at filmen bringes til live igen netop nu. Gyserfilm er specielt populære omkring Halloween.

- Så det er selvfølgelig planlagt, at vi giver den en ny premiere netop nu, siger han.

Filmen er helt igennem professionelt lavet. Men den var svær at sælge til biograferne. Den store fællesdistributør Nordisk Film var bladnt de helt store, som sagde nej tak.

- Vi havde ikke store og kendte skuespillere og filmen ligner ikke noget som helst andet på filmmarkedet. Hele formatet er meget amerikansk, mens indholdet er dansk. Så den var svær at placere for købere, siger han.

Uden distributør tog Pure Fiction selv turen rundt til biograferne som sælgere. Det lykkedes at få den på plakaten i ni biografer, som samlet viste den 24 gange og solgte 1.034 billetter.

- Det lyder ikke af meget. Men det er faktisk et meget pænt tal. Vi vidste jo godt, at den ikke blev kæmpestor. Vi fik ikke filmstøtte, vi er et lille selskab, og vi har knoklet med alt selv. Men nu er det altså rigtig fedt at se, at knofedt og hårdt arbejde virker. Nu kommer den jo ud på et kæmpe marked, siger han.

Fans elsker filmen Selvom den altså ikke blev en kommerciel succes, er de, som har set filmen, glade for den. Det vidner et par opslag på nettet om. Brugerne på biografsiden kino.dk har givet den en karakter på 5,8 ud af 6. På filmsiden imdb.com har den fået 7 ud af 10.

- Jeg tror, at mange flere kan få glæde af at se den. Jeg håber selvfølgelig også, at bliver en kultfilm både herhjemme og i udlandet, siger Jannick Raunow.

Skandinavien er et meget lille marked, når man kigger på det store lærred. Men Tyskland kan gøre en stor forskel for det lille filmselskab.

- Det er et kæmpeland. Selvom man ikke tjener ret meget på streaming, kan Tyskland give os en masse opmærksomhed, hvis mange ser den. Det gør tingene meget nemmere i forhold til nye projekter, vi er i gang med, siger han.

Ny verdenspremiere Filmen blev tilgængelig på en lang række streaming-tjenester lørdag. Den er også ude på DVD, som mange filmfans stadig køber. På DVD'en ligger for øvrigt også en anden premiere. Nemlig en »bag-om« om filmens tilblivelse, hvor der også er flere optagelser fra Haslev og omegn med.

»Lad de døde hvile« kan blandt andet ses på iTunes, Google Play, YouTube, Blockbuster og ViaPlay. Du kan også læse mere om filmen - og se traileren - på hjemmesiden: ladhvile.dk

Haslev på film Filmen handler om Jimmy. Han er ikke bare fan af heavy metal, gys og går i sort tøj, men forsøger også at komme i kontakt med sin afdøde mor. Sammen med den nye dreng i klassen, Amir, forsøger det umage par at imponere klassens to smukkeste piger med et okkult ritual, som desværre vækker de døde til live.

Gyserkomedien er instrueret af Sohail A. Hassan. Han har tidligere fortalt til avisen, at filmen blev optaget i Haslev, da området havde alt, hvad filmholdet ledte efter af gode steder at filme.

Filmen blev for øvrigt skuespilleren Baard Owes sidste film og Sigurd Barretts første.