Gylleforurening via skjult dræn

- Grundvandstrykket under gyllebeholderen har været så stort, at det har løftet betonbunden op, så der er kommet revner. Bunden er faldet ned på plads, og den skal nu tætnes ved at der støbes et nyt lag beton ovenpå, siger Anders Riis, der er direktør for Bregentveds griseproduktion.