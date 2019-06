Gummidirektøren fylder 50: Vi skal huske at fejre sejrene

- Da jeg kom hertil havde vi kun én ansat. Nu er vi omkring 15. Da jeg kom til sad den foregående direktør og skrev på sin manuelle skrivemaskine. Det fortæller lidt om den udvikling, vi har været igennem de seneste år. Det betyder meget for mig, at vores ansatte har det godt. Hvis man har det godt i sit job, så bliver man her også i længere tid, og det er både godt for medarbejderen og firmaet. Én af de ting, vi gør for at gøre lidt ekstra ud af det, når vi får en stor ordre i hus, er at ringe med en klokke, hver gang vi får en ordre over 50.000 kroner. Det er for at give den eller de medarbejdere, der har fået ordren i hus, et ekstra skulderklap, for det er vigtigt at fejre sejrene, så toget ikke bare kun buldrer videre derudaf uden at man når at mærke, når det går godt, siger Johnny Anekjær.