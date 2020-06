Se billedserie Det har været en livslang drøm for Gitte Mathiassen at åbne sin egen café. Her ses hun sammen med sine to børn Lasse og Laura Mathiassen.

Guldsmeden blev caféejer under en krise

Coronakrisen blev kickstarten til Gitte Mathiassens livslange drøm. Fredag åbnede hun nemlig cafeen »Det bløde lam« i Jernbanegade.

Faxe - 13. juni 2020 kl. 09:18 Af Nadia Pedersen

Midt på Jernbanegade var den røde løber rullet ud foran den nye cafe »Det bløde lam«. Anledningen var caféens åbning. Forbipasserende kunne derfor denne dag få sig en gratis donut og en kop kaffe i caféens uldede stole. Gitte Mathiassen er ejeren af caféen og for hende er det netop vigtigt, at caféen føles hjemlig.

- Det skal være ligesom at komme hjem til sin mormor eller farmor, jeg er selv begge dele, forklarer hun.

På stolene ligger der derfor også store lammeskind, der skal gøre siddepladserne behagelige at sidde på. Caféens motto er »et kram i en kop«. Datteren Laura Mathiassen, der denne dag står bag skranken i caféen siger om caféen.

Det skal føles hjemligt at være besøge Det bløde lam, derfor er der lammeskind på stolene. Foto: Nadia Pedersen



Stort karriereskifte Det kan virke som et mærkeligt tidspunkt at åbne en ny café på. Men for Gitte Mathiassen så har coronakrisen været afgørende for, at hun netop er hoppet ud i sin livsdrøm, som caféejer.

- Jeg har arbejdet som sælger, og der har jeg kørt rundt og solgt brillianter og guld for forhandlere i Dubai, men under coronakrisen blev alle mine aftaler i kalenderen slettet. Så besluttede jeg at gøre alvor af min drøm, siger hun og smiler.

Siden hun var teenager har hun nemlig haft en drøm om at arbejde med bagværk.

- Jeg søgte læreplads som konditor da jeg var 16-17 år, men der var simpelthen ikke noget at få. Så fik jeg i stedet en læreplads som guldsmed.

Hvilket gjorde, at guld og brillianter blev hendes karrierevej i mange år.

- Jeg har tidligere haft min egen guldsmedebutik i 26 år. Men måtte stoppe da jeg fik muskelgigt og problemer med mine fødder. Så jeg har altid været den entreprenante type, siger hun.

Hvordan har du turde springe ud i at åbne en café under en coronakrise?

- Det ved jeg ikke. Jeg tænker ikke altid så længe over det, før jeg gør noget. Jeg er snart 57 år. Hvis jeg ikke skal gøre det nu, hvornår så? spørger hun.

- Jeg kan altid rejse mig op igen. Man skal ikke gå og tænke over tingene i 100 år. Man skal være ligeglad med, hvad andre tænker.

Hvilket er noget datteren Laura Mathiassen har fået med fra sin mor.

- Sådan har hun altid sagt. Det har altid været sådan, at man skal være ligeglad med hvad andre tænker, bare man kan stå inde for sig selv.

Gitte Mathiassen henter et billede, der står i vinduet, hvor der på teksten står: »Jeg giver mine drømme liv«. Hvilket må siges at have været tilfældet her.

Kun to måneder siden Hun er nemlig officielt først stoppet på sit arbejde den 31. maj, hvor hun indtil da brugte aftenerne på at gøre klar. Men der har været kort fra tanke til handling.

- Da jeg så der blev et ledigt lokale, så slog jeg til, og det er to måneder siden, fortæller hun.

Hvilket ikke undrer Kjeld Christiansen, der denne eftermiddag er forbi til åbningen. Han er en gammel nabo til Gitte Mathiassen.

- Jeg har kendt hende i 50 år, og hun har altid været en arbejdsbi, siger han.

Mange af gæsterne denne eftermiddag, ser ud til at være venner og bekendte der er på besøg. Ketty Dahl der Gitte Mathiassens kusine.

- Vi er kommet herned for at støtte op om foretagendet.



Kusinen Ketty Dahl og Per Ahrentzen var denne tag taget ned til Haslev for at fejre Gitte Mathiassens store åbning. Foto: Nadia Pedersen



- Vi bor til dagligt i Gilleleje, så tog vi lige bilen og kørte herned supplerer Per Ahrentzen.

Familieforetagende I virkeligheden er det hele familien, der er inddraget i caféprojektet. To ud af Gitte Mathiassens fire børn samt husbonden, står da også bag disken da avisen er forbi.

- Det er en familieting. Det er mig, min mor og min kusine, der står for driften i det daglige, fortæller sønnen Lasse Mathiassen.

For ham har det også været lidt en drøm at åbne caféen.

- Jeg har arbejdet som ufaglært på Price's Diner i Tivoli. Nu har mig og min mor fundet ud af at samarbejde.

Gitte Mathiasen griner, og supplerer.

- Vi skal jo lige se, om vi kan sammen, siger hun og uddyber:

- Min anden søn Christian har hjulpet med alt det grafiske. Min store datter Camilla arbejder i en fiskeforretning i Strøby, der henter vi frisk fisk.

Kvalitet frem for kvantitet I caféen bliver der solgt donuts, italiensk is, sandwich salater, og ikke mindst hjemmebag. Hvilket datteren Laura Mathiassen fortæller, at hun de sidste to måneder har nydt godt af.

- Hun har bagt mange kager den sidste tid, for at finde ud af hvad der fungerer, forklarer hun.

Gitte Mathiassen hiver et groft sandwichbrød frem, og fortæller, at hun altid har bagt meget især brød. Et af mottoerne i caféen er også at der ikke skal være noget frås.

- Vi bager alt brødet selv, og sandwichbrødene laver vi lidt kortere end den normale standard, fordi folk har en tendens til at levne det sidste af deres sandwich, som hun siger.

I caféen er det også kvaliteten fremfor kvantiteten der er afgørende.

- Vi skal ikke ud at lave 30 forskellige ting. Vi har fem slags smørrebrød, 2 slags sandwich og to salater, som skal være gode. Så kan det godt være at vi skifter i udvalget, men vi vil hellere lave få ting gode. Vi vil gerne have at mest muligt er hjemmelavet.

Hvilket gør, at caféen denne eftermiddag bugner af hjemmebagt brød og kager, da avisen forlader den ny åbnede café på Jernbanegade 32.



Brød og kager er hjemmebag. Foto: Nadia Pedersen