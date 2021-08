Retssagen blev vundet af Nymølle Stenindustrier ved byretten, nu vil økonomiudvalget i Faxe Kommune have landsretten til at se på sagen, der ankes af Faxe Kommune. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Grusgravsagen ankes

Faxe - 12. august 2021 kl. 06:38 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Byretten dømte Henrik Aakast (V) inhabil i grusgravsagen. Den afgørelse sendte økonomiudvalgets flertal i går videre til landsretten, som nu også skal vurdere sagen.

Torsdag aften klokken 16.50 åbnede Venstres gruppeformand Michael Rosendahl døren til mødelokale 3 og trådte ud i aftensolen foran byrådssalen i Haslev.

Efter ham fulgte borgmester Ole Vive (V), som kunne fortælle, at økonomiudvalget i Faxe Kommune netop havde besluttet, at anke byrettens afgørelse om grusgravsagen i Bjerrede.

Nymølle Stenindustrier A/S i Roskilde anlagde sagen, fordi teknik- og miljøudvalget i Faxe Kommune 27. november 2019 med stemmerne 4 imod 3 nægtede at tillade grusgravning under grundvandsspejlet. Nymølle mente samtidig, at udvalgets medlem Henrik Aakast (V) var inhabil, fordi han ejer flere ejendomme tæt på, men det mener økonomiudvalgets flertal altså ikke.

- Sagen er (igen, red.) afgjort med stemmerne 4-3 for at vi skal anke. For Venstre ligger habilitetsspørgsmålet til grund. Ikke udelukkende, men primært. Vi mener, at byrettens dom simpelthen sænker baren for, hvornår man er habil. Og det er ikke det resultat, vi plejer at se i ankeafgørelser, der som regel er ledet af en landsretsdommer. Det vil vi altså rigtig gerne have afklaret, om det nye snit skal være der, hvor byretten i Næstved mener, det skal være, siger Ole Vive til avisen.

- Man skal gøre opmærksom på, at man kan være inhabil, men det er udvalget, der skal erklære en politiker inhabil, tilføjer René Tuekær (L), der stemte for.

Mens oppositionslederen, Camilla Meyer (S), der også er medlem af økonomiudvalget, stemte imod og siger:

- Vi stemmer imod, fordi vi tager dommen til efterretning, og vi lægger vægt på, at Henrik Aakast havde pligt til og burde have underrettet teknik- og miljøudvalget om sin mulige inhabilitet ved sagens behandling 27. november 2019. En anke ikke har betydning for kommunens behandling af sagen myndighedsmæssigt. Sagen skal behandles igen i forhold til det indholdsmæssigt. Men det vi forholder os til nu er alene habilitetsspørgsmålet. Vi tager byrettens dom til efterretning, at Henrik var inhabil, fordi han har en personlig interesse i afgørelsen, og der har vi ikke noget grundlag for at have en anden mening.

Sagen skal kunne vindes Avisen har også talt med Roger Buch, der er ph.d. i statskundskab og forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole:

- Det er meget sjældent, at sager om inhabilitet behandles ved domstolen. Derfor er det en væsentlig sag. Det er en dom, der kommer til at indgå i Ankestyrelses vurderinger fremover. Derfor mener jeg, at det er en god ting, at den bliver anket, så vi får testet i bund og slået fast, hvordan reglerne skal fortolkes, når vi har en sag om habilitet. Kernen er nemlig, at det måske lyder så enkelt, men i praksis er det altid en konkret vurdering i hver enkelt sag, siger Roger Buch.

- Vil Faxe Kommune kunne vinde en ankesag?

- Den tidligere kommunaldirektørs bedste bud var, at politikeren ikke var inhabil. I forbindelse med både retssagen og nu økonomiudvalgets beslutning, har man også i tredje omgang haft mulighed for at tænke godt og grundigt over det. Og der gælder det særlige princip for kommuner, at de modsat private mennesker ikke må føre en håbløs retssag. Kommunens egne jurister og eventuelle eksterne skal i deres rådgivning af politikerne fagligt kunne stå inde for det. At der er en rimelig chance for at vinde retssagen, for kommunerne skal altid handle økonomisk ansvarligt, og som embedsmand skal man altid lave den bedste, faglige vurdering. Det er en retsgrundsætning, der også er slået fast igennem praksis i Ankestyrelsen, domme og ministeriernes fortolkning af loven. Man skal holde sig til sandheden. Også hvis den er, at man vurderer det mest sandsynligt, at sagen tabes. Så skal en embedsmand sige det. Og så må politikerne ikke insistere på at føre sagen, svarer Roger Buch.

Lars Folmann (DF) stemte for økonomiudvalgets anke til landsretten i økonomiudvalget. Han var ligeledes en del af flertallet i teknik- og miljøudvalget, og han er ikke erklæret inhabil i byrettens dom.

Knud Erik Hansen (S), Nadia Bruun Thurø (EL) og kommunaldirektør Carsten Riis deltog også i mødet.