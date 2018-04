Bølgeren gik højt i Terslev Foreningshus mandag aften, da Nymølle Stenindustri præsenterede grusgraven i Bjerrede for naboerne. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Grusgraven kommer uanset hvad

Faxe - 24. april 2018 kl. 15:06 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks største råstofindvinder - Nymølle Stenindustri A/S med 29 grusgrave spredt udover Sjælland - holdt mandag aften et naboorienteringsmøde om grusgraven i Bjerrede, der vil blive nummer 17 af Nymølles aktive grusgrave, hvoraf den i Hedehusene på 150 hektar er den absolut største.

- Der sker noget i Køge, med sygehus og transportcenter. Dér er ikke ret mange råstoffer, og de der er her i Bjerrede, er nogle, der kan bruges til at lave vores veje. Bjerrede ligger logistisk godt. Man finder gruset der, hvor istiden lagde det for 30.000 år siden. Vi kan ikke grave et andet sted, sagde Nymølles administrerende direktør Ole Nørklit.

Nymølles seniorråstofgeolog Jakob Qvortrup Christensen sagde, at der vil gå fem til otte år, før grusgraven i Bjerrede er tømt - de første 24 hektar altså.

- I lægger ikke skjul på, at der ligger 52 hektar grus og venter, hvorfor søger I ikke gravetilladelse på det hele nu. Kunne man forestille sig, at en VVM-undersøgelse kunne gøre, at man var nødt til at lade være med at grave, spurgte Finn Hansen, der er formand for Foreningen mod grusgrav i Bjerrede og omegn.

- Nej, en VVM kan ikke komme i vejen for os. Og det er en fordel for jer, at vi graver et sted ad gangen og afslutter det, svarede Ole Nørklit og fastslog:

- Vi graver gruset, der hvor det er i Danmark, og det er ikke et spørgsmål om, hvor det bliver gravet, men hvornår det bliver gravet

