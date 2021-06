Arkivfoto: Hans-Jørgen Johansen

Grusgraven i Bjerrede er for retten

Faxe - 23. juni 2021

Nymølle Stenindustrier A/S har krævet 40 millioner kroner fra Faxe Kommune, der vil beskytte Bagholt Mose. Nu er sagen for byretten.

Nymølle Stenindustrier A/S kæmper for retten til at grave grus under grundvandsspejlet nær landsbyen Bjerrede 1,2 kilometer fra Bagholt Mose.

Samtidig vil en række lokalpolitikere gerne kunne træffe de beslutning, som de mener er de rigtige.

Det er essensen i den retssag, som Nymølle har anlagt imod Faxe Kommune.

Sagen blev åbnet i går ved Retten i Næstved, hvor Nymølles advokat, Håkun Djurhuus, fremlagte sagens påstande, der skal afklare, om Faxe Kommunes afgørelse er gyldig eller strider imod det råstofretlige hierarki, som sætter råstofloven over anden lovgivning?

Om forvaltningsloven er overholdt, og om flere medlemmer af teknik- og miljøudvalget var inhabile?

Endelig er der et erstatningskrav imod Faxe Kommune på cirka 40 millioner kroner, som Nymølle kan have mistet og kunne have tjent på grusgravningen.

Vi siger sandheden Nymølles tekniske chef, geolog Kent Grimm Thornberg, var første mand i vidneskranken, hvor han fortalte, at har arbejdet for statens geologiske undersøgelser, GEUS, i fem år, og de seneste 27 år har han været i grusindustrien.

Han medbragte en geologisk illustration over området, som Faxe Kommunes advokat, Pernille Aagaard Truelsen, ikke mente måtte indgå i sagen, fordi den ikke var tilgået hende og retten rettidigt.

Men de tre juridiske dommere godkendte illustrationen, som viste, at det sekundære grundvandsspejl - som der skal graves ned til - ligger 37 meter over havet, mens Bagholt Mose ligger 35 meter over havet, og GEUS har i 2010 kortlagt, at der ligger et lerlag imellem grusgravningsområdet og den fredede mose, som har Natura 2000 status.

- Der er henholdsvis 16 og 14 meter ler, som vandet ikke kan løbe igennem, sagde Kent Grimm Thornberg, der til slut blev spurgt, om Nymølle har truet Region Sjælland med en retssag?

- Vi truer ikke nogen. Vi siger, hvordan tingene forholder sig, svarede han Pernille Aagaard Truelsen, der herefter indkaldte Faxe Kommunes centerchef for plan og miljø, Thorkild Lauritsen, som vidne.

- Et Natura 2000 område har en særlig bevaringsværdi natur. Bagholt Mose er en hængemose, hvor man går oven på vandet. Det er meget unikt for Danmark, også de arter, der lever derude, forklarede han.

- Kan du sige med sikkerhed, at der sker en skade på mosen, hvis grundvandet sænkes, spurgte Truelsen.

- Nej, det kan jeg ikke. Men der vil kunne ske en vandstandssænkning med to til tre centimeter, hvis der er en hydraulisk forbindelse fra mosen til grusgraven, svarede Thorkild Lauritsen, der hverken geolog eller biolog.

- Vi mener, at det er en sårbar mose, og derfor bestilte vi nye undersøgelser, udover dem, som Region Sjælland havde fået lavet, sagde han.

Hvem er klogest? Og det er et centralt emne i den komplicerede sag, som Nymølles advokat, Djurhuus, også spurgte ind til, da by- og regionsrådsmedlem Lars Folmann (DF) satte sig for at vidne:

- Jeg er uddannet soldat, og jeg har stemt for et ændringsforslag, der forbyder grusgravning under grundvandsspejlet, fordi jeg ikke vil risikere en ændring af tilstanden i mosen, sagde Lars Folmann.

- Hvad gør dig klogere end ingeniører og geologer fra kommunen, regionen og firmaet Sweco og Rambøll, ville Djurhuus vide.

- Jeg siger ikke, at jeg er klogere, men de skriver ikke konsekvent, at der ingen risiko er for mosen. De mener, at der er en lille risiko, og den vil jeg ikke tage. Jeg er lidt en Maren i Kæret, ubestikkelig og pletfri. Mit hus ligger i området, men jeg har ikke haft nogen personlig vinding ved at være politiker, og jeg får det heller aldrig, sagde Lars Folmann, der har beskrevet grusplanerne som et industrielt støjhelvede.

Han bor 6-700 meter fra kanten af den ansøgte grusgrav.

- Jeg gav 375.000 for mit hus. Det kan ikke blive mindre værd, så det er jeg ikke bekymret for. Og da spørgsmålet om min eventuelle inhabilitet i denne sag blev bagt op i december 2019 af Region Sjællands jurist, havde jeg ikke selv tænkt på det. Jeg har en holdning om mange ting, som jeg er gået til valg på. Og jeg er medlem af foreningen imod en grusgrav i Bjerrede og omegn, men jeg er ikke en del af dens ledelse, sagde Lars Folmann.

To politikere i Region Sjælland stemte for, at Lars Folmann var inhabil, mens ni andre medlemmer af udvalget for regional udvikling stemte imod.

Habiliteten er ikke drøftet i Faxe Kommune, men Nymølle har indkaldt Lars Folmann, hans partifælle Eli Jacobi Nielsen og Henrik Aakast (V) til at afgive forklaring i retten.

Sidstnævnte skal først vidne i dag, og han kan have en økonomisk interesse, da han ejer fem udlejningsejendomme, den ene bare 80 meter fra graveområdet.

Henrik Aakast er medunderskriver på et brev, der blev nævnt i retten, som fortæller, at hans familie har opkøbt jord i området gennem mange år, og det vil påvirke hans families økonomi voldsomt, hvis ejendommene bliver usælgelige.

Omvendt mener Nymølle, at alle ejendomme vil stige i værdi, når der ligger en smuk sø i området, efter at gruset er fjernet med en hastighed på 250.000 kubikmeter årligt.

Må have egen holdning Eli Jacobi Nielsen sagde fra vidneskranken, at han personligt bor i Karise, hvilket er langt fra grusgraven.

- Vi er en udkantskommune, og vi værdsætter den natur, vi har omkring os. Det er en væsentlig del af vores bosætningspolitik. Derfor har vi sat et vilkår om, at der ikke må graves under grundvandsspejlet i nærheden af Bagholt Mo0se. Når der er en risiko, stor eller lille, så ville det være forkert at løbe den. Der er min holdning, og det sker lejlighedsvis i lokalpolitik, at vi beslutter noget andet end indstillingen fra vores forvaltning. Det gjorde vi også i sidste uge omkring en støjvold. Man har lov til at have sin egen holdning, sagde Eli Jacobi Nielsen, og svarede Djurhuus, at hvis han kunne få en videnskabelig garanti for mosen, så ville han overveje at ændre holdning til sagen.

- Er du bekymret for huspriser og lastbiler i området, spurgte Djurhuus.

- Nej huspriserne har ikke været et emne, men trafikken har. Vi siger ikke, at vi er klogere end de eksperter, der har lavet undersøgelserne, men der er et demokratiske spillerum, og vi skal kunne træffe den afgørelse, som vi finder er den rigtige. Hvis Bagholt Mose var blevet ødelagt om fem år, så ville det være os, der stod med ansvaret, sagde Eli Jacobi Nielsen.

- Der er en variation i vandstanden på plus minus en meter årligt, som følge af nedbørsmængderne. Så at tale om to til tre centimeters påvirkning fra grusgraven er helt hen i vejret, sagde Nymølles direktør Ole Nørklit til avisen på vejen ud af retssalen.