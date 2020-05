Grundlovsmødet på Faxe Vandrerhjem har tidligere haft Helle Sjelle på talerstolen. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Grundlovsmødet må igen aflyses

Faxe - 28. maj 2020 kl. 14:07 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokallisten er desværre nødt til at aflyse årets grundlovsmøde, da den seneste aftale om genåbning af Danmark efter coronaepidemien ikke øgede antallet af personer tilladt i offentlige forsamlinger.

- Der forventes først en ændring efter den 8. juni, så vi har skubbet aflysningen foran os. Vi håbede til det sidste, at forbuddet blev lempet inden grundlovsdag. Midt i ærgrelsen over aflysningen skal vi dog stadig huske på, at restriktionen er lavet for, at vi kan beskytte hinanden mod at blive smittet med coronavirus. Derfor ville vi ikke benytte den undtagelse i forsamlingsloven, som der er for politiske møder, siger Lokallistens formand Klaus Kej.

Det er desværre andet år i træk, at Lokallisten må aflyse grundlovsmødet.

I 2019 var det på grund af folketingsvalget, der blev afholdt på grundlovsdag.

- Det var ærgerligt at måtte aflyse, men det skyldtes trods alt en af de mange rettigheder, Grundloven giver os. Vi ser nu frem mod at holde vores grundlovsmøde i 2021. Heldigvis har dette års taler, Stig Lauritsen, medindehaver af Paradehuset ved Gisselfeld, sagt ja til at komme i 2021 i stedet for, fortæller Klaus Kej.

Borgerlisten i Faxe, der nu hedder Lokallisten, har haft en lang tradition for at invitere talere fra andre partier.

Således har den daværende konservative politiker Helle Sjelle og Radikale Venstres Ole Glahn eksempelvis talt foran Faxe Vandrerhjem, hvor langt de fleste af grundlovsmøderne har været holdt.

- Årets grundlovsmøde ville have været det første fælles arrangement under navnet Lokallisten. I stedet må vi vente til efteråret, hvor vi holder medlemsmøde for at diskutere politik og forberede os til kommunalvalget i 2021. René Tuekær blev valgt som vores borgmesterkandidat på generalforsamlingen den 5. marts, få dage inde Danmark lukkede. Nu skal vi have fastlagt vores politik for den kommende valgperiode, og vi skal have fundet de kandidater, der kan være med til at gennemføre den, siger Klaus Kej.