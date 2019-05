Se billedserie Tegnestuen Juul-Frost Arkitekter foreslår et boligområde med fire boligklynger omkring et indre stræde, i hver boligklynge er der et gårdrum, som kan danne rammen om boligklyngens sociale liv. Boligklyngerne består hver i sær af tre til fire bygninger i to-tre etager, der er op til otte boliger i den enkelte bygning. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i at invitere til fællesskaber på flere niveauer, i den enkelte bygning, i boligklyngen, i området og i bydelen. Illustration: Juul Frost Arkitekter

Grøndalsgrunden: Borgerne havde input

Faxe - 09. maj 2019 kl. 11:59 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe borgere benyttede forleden muligheden for at komme med input til helhedsplanen for boligbyggeriet på Grøndalsgrunden i Haslev.

Arkitekterne, der skal udforme tegningerne til projektet er fundet. Det er Tegnestuen Juul-Frost Arkitekter, og de vandt med deres helhedsplan for området,, blandt andet fordi deres projekt skaber rum for natur og biodiversitet, og fordi det inviterer naboerne indenfor.

- Det var et fantastisk møde, for vi skal i gang med at udarbejde en lokalplan, og den har vi brug for borgernes indspark til udformningen af. Det er sjældent, at vi på denne måde inddrager borgerne på det her tidspunkt i processen, men som jeg før har sagt, så er det også sjældent, at vi står i en situation, hvor vi har sådan en grund som Grøndalsgrunden, placeret centralt i en central by i kommunen, og vi vil gerne have, at vi får bygget noget på grunden, som holder, siger René Tuekær (Borgerlisten), formand for plan- og kulturudvalget.

Han bed mærke i flere af de input, de fremmødte borgere kom med.

- Nogle pointerede, at det kunne være en idé at tænke et stiforløb til for eksempel spejderhytten ind i projektet. Det er vigtigt, at vi får forbundet Grøndalsgrunden med de øvrige dele af byen, så der er naturlige passager her. Flere af mødedeltagerne foreslog, at vi tænkte klimaet og genanvendelse ind i selve boligerne. For eksempel foreslog nogle, at man kunne arbejde med at genanvende regnvand til toiletskyl, og dén tanke, klimatanken, hænger godt sammen med, at vi jo også er klimakommune, siger René Tuekær.

