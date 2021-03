Grise reddet ud da lysstofrør eksploderede i stald

Indsatsleder Jens Kragbæk fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning fortæller fredag aften, at man ikke tog nogle chancer, og derfor sendte en stor styrke af sted til gården. For det kunne hurtigt have udviklet sig.

- Det viste sig at være et lysstofrør, som var eksploderet. Det hele endte heldigvis meget udramatisk, siger han, efter at have tjekket, at ilden ikke ligger og ulmer et sted i høet.