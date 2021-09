Se billedserie Hovedpersonen på menukortet, grisen, var flot solbrændt, efter at have ligget på grillen i seks og en halv time. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Gris på gaflen: En tiltrængt fest på plejecentret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Gris på gaflen: En tiltrængt fest på plejecentret

Faxe - 22. september 2021 kl. 12:20 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

170 beboere, pårørende og personale tilknyttet plejecentret Grøndalshusene i Haslev glemte livets mørke for en stund til fest med gris og godt humør.

- Jeg har siddet og stirret ind i en væg i halvandet år. Stirret og stirret og stirret, konstaterer Lissie Nielsen, som avisens udsendte møder inde i privaten i plejecentret Grøndalshusene. Anledningen er god. Lissie skal nemlig til fest senere, og det glæder hun sig til. Tiden med at stirre ind i væggen var under coronanedlukningen, og den er slut nu, forklarer hun.

- Der kunne vi ikke engang komme ud og køre en tur. Det var forfærdeligt. Nu har vi heldigvis lige været på Rødvig havn på tur, og i aften skal vi til grisefest. Det bliver godt, konstaterer hun.

I teltet ude på torvet i er der ved at blive gjort klar til fest. Grisefest, inspireret af de sagnomspundne fester, som blev hold ti Spanien nogle og 60 år tilbage, da Spies sendte danskerne på charterferie til Mallorca..

- Vi har alle glædet os, og vi ved bare, det bliver en god aften, siger Heidi Wegener Thomsen, der er aktivitetsmedarbejder på plejecentret.

Det velkendte forsvinder

Avisen møder også Elke Madsen fra Smerup og hendes datter, Mette. De har deres mand og far, Thorkild, boende på Grøndalshusene.

- Det blev for stor en opgave for mig at passe ham hjemme, og efter hospitalsindlæggelser mv. var vi utroligt heldige at få en plads til ham her i Grøndalshusene 25. januar, forklarer Elke Madsen.

- Det er frygteligt at se sin mand gennem snart 59 år forsvinde mere og mere. Nogle dage kan han ikke kende vores hjem gennem 32 år. Eller huske, at vores børn har besøgt ham. Det er frygteligt svært at forene sig med, at det er sådan. Han var sådan en social og livsglad mand, og nu sidder han de fleste dage bare og sover i sin stol her, fortæller Elke Madsen.

- Men jeg insisterer på at besøge ham to gange om ugen, selv om det tager mig en hel eftermiddag at komme herud - jeg kan ikke køre bil, tilføjer hun.

Datteren Mette kommer hele vejen fra Tune, og sønnen Lars kommer også nordfra og har lang transporttid til plejecentret i Haslev. Men de besøger gerne deres far så ofte de kan alligevel.

- Det er dejligt, at personalet har mod på at holde sådan et arrangement her i dag. De gør et stort stykke arbejde her hver dag, og det er vi utroligt taknemmelige for. Det er også dejligt at kunne møde andre pårørende, for man kan godt føle sig lidt alene i den situation, vi er i. Der er jo ikke to Alzheimer-forløb, der er ens, men mange af bekymringerne hos de pårørende er jo de samme, siger Mette Madsen.

Et svært dilemma

- Men det er hårdt, når man er taget helt herned og kommer og glæder sig til at se sin far, at han så nogle dage slet ikke er interesseret i, at man er her. Det er sygdommen, der gør det, dét ved jeg godt, men det er rigtig svært at blive afvist af sin egen far. Nogle af de dage tænke jeg, om det overhovedet er dét værd at blive ved at besøge ham, siger Mette Madsen, og tilføjer:

- Jeg vil gerne huske min far for den glade og varme mand, han var inden sygdommen, men jeg kan alligevel heller ikke lade h,a og mor i stikken og blive væk.

Sådan er der mange liv og skæbner til sådan en grisefest på plejecentret.

En festlig tradition, der startede tilbage i 2018 med den første grisefest, men som coronaen fik sat en brat stopper for de følgende to år.

Grund til at smile

Senior og sundhedsudvalgsformand Dorte Egede Borg (V) opfordrede til et smil i sin tale til festen:

- Vi har al mulig grund til at smile her i dag.. Vi er ikke på charterferie til Mallorca, men vi er her og samles om vores egen grisefest og har det sjovt og hyggeligt sammen, sagde hun.