Se billedserie Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Gratis kunstsalon for unge i Haslev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Gratis kunstsalon for unge i Haslev

Faxe - 19. juni 2021 kl. 13:31 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Kunstsalonen i Allehuset i Haslev er for alle unge, der vil udfordres og lære om livet og kunsten hjemme hos Bærenholdt.

Der hænger en tynd håndrullet cigaret i mundvigen på Grundtvig, som han til elevernes store forundring en morgen havde malet på portrættet af højskolernes fadder.

- Eller er det en joint, siger Bent Ole Bærenholdt drillende, da vi står i hans store galleri, som også fylder stuerne i hans og hustruen Hannes hjem i Allegade 3A, som de købte i sommeren 2018 ved deres hjemvenden til Haslev.

Her var de nemlig forstanderpar på Haslev Idrætsefterskole frem til 1997, hvorefter de rejste til en friskole og Aarhus Efterskole for at fortsætte arbejdet med de tusindvis af unge mennesker, som de har undervist og vejledt på mange andre måder igennem årene.

- Han har nogle mærkelige meninger, og han har noget mærkeligt tøj, men hold kæft, han bliver min bedste ven, siger den nu forhenværende forstander og genfortæller yndlingshistorien om to nye elevers samtale på øverste etage af Haslev Idrætsefterskole, da det var begyndt at regne på tagvinduet:

(Greve-dialekt) - Det er skide hyggeligt det her. Hør! Det lyder ligesom, når man ligger i telt om sommeren!

(Vestsjællands dialekt) - Jah, men det er ikke så godt for høsten!

- Og så tænkte jeg, yes. Det er lige det, det handler om. Så var de to forbundet på trods deres forskellige baggrunde, siger Bent Ole Bærenholdt, der sammen med Hanne Bærenholdt vil åbne deres hjem for søgende, unge mennesker i alderen 16 til 20 år mandag aftener i det kommende skoleår fra klokken 19 til 21.

- Vi vil holde debat- og fortælleaftenener. Og det er helt gratis for de unge at komme her. Med udgangspunkt i kunsthistorien og den europæiske idehistorie vil vi tale med dem om kunstværker, også dem der hænger i galleriet, forskellige identitetsmarkører og mange andre ting, som de går og tumler med i deres liv, siger han.

- Når du kenders troldens navn, så har du magten over trolden. Jeg kan give et eksempel. Jeg gav de hjemve-ramte elever, der ville bruge en aften i billedkunstlokalet, den opgave at male farven hjemve. Jeg gav dem et kvarter, og bagefter skulle de hver for sig fortælle de andre, hvorfor de havde malet, som de havde gjort. Og pludselig gik det op for eleverne at de delte samme slags følelse; de var fælles om noget, de før troede, de stod alene med. De kunne give »trolden« et navn, sætte ord på følelserne. Tårerne trillede, og hjemveen var forduftet. Det siger noget om, hvad en god samtale kan gøre, siger Bent Ole Bærenholdt og tilføjer:

- Når man har arbejdet med unge i så mange år, som vi har, så tænker jeg, at de unge i dag, nogle gange er for søde og høflige. De må også gerne have markante holdninger til det, der optager dem.

- Vi havde faktisk sådan en studiekreds med 20-25 deltagere allerede da vi læste til lærere på seminariet i Kolding. Det er de unge, der mødes med hinanden, men vi sætter rammen, laver teen og kaffen og tænder stearinlysene. Og så stiller måske også irriterende spørgsmål til dem om livet, om kunsten og om historien, siger Bent Ole Bærenholdt.

Da Bent Ole Bærenholdt gik i folkeskole i Skovlunde smuttede han ofte ind til Indianer-Jensen, der altid sad i billedkunstlokalet.

- Han hed egentlig Erik Jensen, men han havde meget langt hår, og han gik ikke op i, om man nu lige pjækkede fra et andet fag. Han satte mig bare i gang med at sortere nogle farver, og jeg nød duften og arbejdet med billederne, siger Bent Ole Bærenholdt, der selv blev billedkunstlærer og har malet hele sit liv.

Højskolesang hver dag

Hanne Bærenholdt er også lærer, og noget af det, de gør sammen hver eneste dag er at synge fra Højskolesangbogen ved klaveret.

- Og så er vi sammen med vores tre sønner og fem børnebørn, de bor heldigvis ikke så langt væk, siger Hanne Bærenholdt.

Du kan læse mere på www.allehuset.dk, hvor Bent Ole Bærenholdt også har sit onlinegalleri.