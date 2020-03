Granit, sand og grus som take-away

Og når man nu sendes hjem, og man ikke kan gå til det man normalt går til, så vil mange sikkert kaste sig over opgaver i haven - det er jo, Corona eller ej, ved at være forår.

- Men når man nu alligevel skal gå hjemme, og det er forår, så vil mange sikkert gå i gang med projekter i haven, siger Jan Nissen - og her er han og hans folk klar til at hjælpe.

Hjælpen bliver dog noget anderledes end normalt. I Finlandsgade 28 lukker man helt for den store bygning der rummer kontorer og udstillingslokaler, men til gengæld har man sørget for at der er fyldt godt op på Den lille Materialeplads.

I al sin enkelthed går det ud på, at man kører ind på pladsen og op på vægten - og bliver holdende der. Så kommer der en medarbejder og hører hvad man skal have, hvorefter han eller hun læsser det på traileren.

- Og så betaler man med MobilePay og kører igen uden at have været ude af sin bil og uden af have udsat sig selv eller andre for smittefare, slutter Jan Nissen.