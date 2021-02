Gør klar til at åbne skolerne men udfordringerne lurer

På mandag skal alle landets borgmestre holde online-møde. Her vil de få at vide, om skolerne må genåbne helt mandag om en uge. Eller om det kun bliver 9.- og 10.-klasserne, der skal pakke tasken. Eller om ingen af dem, som nu får hjemmeundervisning, må rejse sig og hoppe på cyklen. Sammen med en kommende genåbning har regeringen meldt ud, at en ny teststrategi med to ugentlige tests til elever og lærer, skal være med til at holde corona'en i skak. Men det har sine udfordringer, siger Henrik Reumert, der er centerchef i Center for Børn og Undervisning i Faxe Kommune.