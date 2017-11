Godt brugt tøj søges til børn

Haslev Kirke har brug for alle former for godt brugt tøj, som børn er vokset ud af. Cykler, rulleskøjter, spil, dukker, ja alle former for legetøj er lige det, som kirken kikker efter lige nu, for det skal bruges som gaver til de børn, der ellers igen gaver får til jul.