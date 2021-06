Glædesblus på fædrenes gravhøje

Og bare sådan for din nabos skyld, så er det vist god stil lige at tage et smut ind omkring et testcenter for at være helt sikker på, at man ikke deler mere end højst nødvendigt ud til højre og venstre, når man mødes der i flammernes skær. Også selvom det er sommer med pigernes latter og lyse hår, leg som får aldrig ende. Glædelig sankthans!