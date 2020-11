Se billedserie Der er 126 ønsker på træet. Det er langt flere end de tidligere år, siger Martin Mandrup, Haslev Rotary Klub. Foto: Anders Holt

Giv en julegave til et barn du ikke kender

Faxe - 28. november 2020

Det er ikke alle børn, der kan se frem til en jul fuld af gaver. I år har over 100 af dem derfor sendt et ønske, de håber, går i opfyldelse.

Af Anders Holt

Fredag blev årets ønsketræ sat i sin fod i Meny i Haslev. Her kan man hente et kort og gå ud og købe en gave til en af de børn i byen, som ikke er vant til, at der plejer at ligge så mange pakker under træet derhjemme juleaften.

- Vi har i år 126 ønsker på træet, fortæller Martin Mandrup fra Haslev Rotary Klub, som for fjerde år i træk har sat træet op for at gøre en forskel for nogle af byens børn.

De sidste tre år har der været hendholdsvis 85, 96 og 98 ønsker på træet.

- Behovet for hjælp er blevet større. Det er jo ikke familierne, der selv søger en gave til deres børn. Det er fagfolk på kommunen, som vælger dem ud. Så det er helt sikkert, fordi behovet er steget, siger han.

- Vi kan også se det i nogle af de andre projekter, vi støtter, at der er mere brug for hjælp. Blandt andet ved kirkens julehjælp, hvor der i år også er større efterspørgsel, siger han.

Så nu håber Rotary, at der er et overskud hos andre, som kan blive til en lidt sjovere juleaften for nogle af de mange børn i byen.

- Man kan hente et kort og købe en gave ude i byen, på nettet eller et andet sted. Så pakker man den ind og kommer tilbage med den. Og så er man med til at gøre en meget stor forskel, siger han.

Ønsketræet står nu i Meny, hvor der hænger kort, man kan hente, på træet i aften og lørdag mellem klokken 10 og 18. Der kan også hentes et ønske på næste fredag klokken 15-19 eller næste lørdag mellem 10 og 18. Gaven skal leveres tilbage til de frivillige fra Rotary, som står ved træet i netop de tidsrum eller indleveres til kiosken i Meny senest den 12. december.

- Vi håber, at mange vil komme forbi og gå ud - måske en hel familie sammen - og købe en af de ting som står på et af kortene, så et barn, der måske har en svær hverdag, får en gave, de ellers ikke ville få, siger han.

Det er som sagt kommunen, som har udvalgt modtagerne. Rotary ved ikke, hvem børnene er. På kortet står kun, om det er en dreng eller pige, hvad de ønsker sig og barnets alder. Henter man et kort og afleverer en gave tilbage, sørger Rotary til gengæld for, at den kommer ud til barnet.

- Vi koordinerer det og giver gaverne videre til kommunen, som sørger for, at de kommer ud til familierne. Så vi ved ikke, hvem de er. Men det er helt sikkert nogle masse børn, som bliver meget meget glade juleaften, siger han.

Rotary har doneret træet og står for logistikken. Og så er det op til os andre, om vi vil købe en af de gaverne, hvor den dyreste koster 250 kroner.

- Men vi stiller i Haslev Rotary Klub en garanti for, at hvis ikke der bliver købt en gave for hvert kort, så betaler vi for, at resten også bliver givet, siger Martin Mandrup.