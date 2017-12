Genvalg af forbrugere i Faxe Forsyning

- Faxe Forsyning A/S er alle forbrugeres forsyningsselskab, og vandsektorloven indeholder en rettighed for netop forbrugerne til at vælge deres egne medlemmer i forsyningsselskabernes bestyrelser rundt om i landet. Forsyningens kunder får derigennem indflydelse på forsyningens overordnede udvikling, når de afgiver deres stemme til forbrugervalget, siger Faxe Forsynings formand Lars Juul.

De nyvalgte forbrugerrepræsentanter er valgt for en periode på fire år. Den kommende bestyrelse vil derudover bestå af to medarbejderrepræsentanter: håndværker Kasten Juul Madsen og driftschef Lars Erik Hansen samt de seks politisk udpegede.

Fra den 11. september til den 23. oktober foregik opstillingsperioden. Selve valget blev gennemført i perioden den 4. - 12. december. Her havde selskabets kunder mulighed for at stemme på deres favoritkandidat ved at møde op på Jens Chr. Skous Vej 1 i Haslev eller via selskabets hjemmeside.