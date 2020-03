Genbrugsaffald kan igen afleveres på kommunens genbrugsplads, haveaffaldspladserne har hele tiden været åbne. Her ses første bruger af Karise haveaffaldsplads Tonny Roldhave, dengang pladsen åbnede første gang. Foto: Cecilie Hänsch

Genbrugspladserne åbner igen

Faxe - 30. marts 2020 kl. 14:36 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Kommune: Borgerne har været vrede på Facebook, naturen og rastepladserne har været udsat for mere affald end ellers de sidste par uger efter genbrugspladserne blev lukket end. Nu bliver konsekvensen, at genbrugsstationerne åbner igen tirsdag, det sker efter et holdningsskifte hos Kommunernes Landsforening, forklarer kommunikationschef i AffaldPlus Niels Damgaard.

- Vi har valgt at ændre kurs, idet Kommunernes Landsforening nu anbefaler, at genbrugspladserne igen bliver åbnet. Hidtil har de ellers anbefalet at vi holdt genbrugspladserne lukket. Vi har hele tiden henholdt os til anbefalingerne fra de centrale myndigheder, siger han.

I Faxe Kommune er de meget positive over at genbrugspladserne åbner igen.

- Vi har fået meldinger om, at der har været læsset mere affald af på rastepladserne, som har ligget i bunker. Det har medarbejderne fra Park og Vej taget sig af. Vi har brugt den bemanding fra Park og Vej, der har været tilgængelig, til at samle affaldet op, så vi er glade for at genbrugspladserne åbner igen, forklarer Centerchef Jørgen Veisig for Center for Ejendomme i Faxe Kommune.

Nu skal der bookes tid Når de to genbrugspladser i Faxe Kommune, Haslev Genbrugsplads og Rønnede Genbrugsplads, åbner tirsdag, kan man ikke længere bare møde op med sit affald.

- Vi har lavet et bookingsystem, der åbner kl. 15 mandag eftermiddag, forklarer Niels Damgaard.

Men vil alle så kunne komme af med deres affald?

- Vi forventer, at kunne hjælpe de fleste, bare ikke allesammen på samme tid, siger han.

Genbrugspladserne har dog først tider til private borgere to timer efter normal åbningstid.

- De første to timer er reserveret til erhvervskunderne, som stadigt bare kan komme i det tidsrum, resten af dagen skal de også booke tid. Vi frygter lidt åbningen, og vi opfordrer stadig til, at folk venter til efter påske med at køre på genbrugspladsen, udtaler han.

Haveaffaldspladserne har dog hele tiden været åbent.

- Det, at vi har haft åbent for haveaffaldspladserne, håber vi kan tage lidt af presset af hos os, siger han.

Du kan booke en tid til din lokale genbrugsplads på AffaldPlus' hjemmeside.