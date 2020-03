Genbrugsstationer under AffaldPlus lukker for private, men haveaffaldspladserne vil fortsat være åbne, dog ikke bemandede. Arkivfoto: Cecilie Hänsch

Genbrugspladser lukker ned

Faxe - 17. marts 2020 kl. 07:02 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De genbrugsstationer som AffaldPlus råder over, er i dag den 17. marts blevet lukket for private. Dette gælder altså for alle genbrugspladser i Faxe, Ringsted, Næstved, Slagelse, Sorø og Vordingborg kommuner. Fra tirsdag morgen den 17. marts lukker vi genbrugspladserne for private borgere - ALLE DAGE! lyder den melding, man kan finde inde på Affaldplus-hjemmeside. Det var ellers oprindeligt planen, at genbrugspladserne skulle holdes åbne. Det fortæller kommunikationschef i AffaldPlus, Niels Damgaard.

- I sidste uge overvejede vi, om vi skulle lukke genbrugspladserne, men valgte i første omgang at holde dem åbne. Men vi kan se, at der har været så mange mennesker på genbrugspladserne, at der var kø til stationerne, og det derfor ikke var muligt at opretholde den anbefalede afstand mellem folk, udtaler han.

Virksomheder, som skal aflevere affald, kan fortsat få læsset af mod den sædvanlige betaling.

Haveaffald stadig åbent Det er dog stadigt muligt at komme af med sit haveaffald.

- Haveaffaldspladserne er ikke bemandede, så vi har valgt at holde dem åbne. Men vi opfordrer til, at folk følger de sædvanlige råd fra myndighederne, om at holde afstand og vise hensyn til hinanden. Vi holder øje med sundhedsstyrelsens anbefalinger, og vi følger situationen nøje, oplyser Niels Damgaard.

Han fortæller dog, at hvis haveaffaldspladserne skaber større menneskemængder, så vil de også blive lukket.

- Jeg vil nødigt forudsige om vi skal lukke haveaffaldspladserne, men hvis det giver anledning til større forsamlinger, må vi også lukke dem.