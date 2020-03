- Vi vil nødigt om nogle uger kigge tilbage og konstatere, at folk blev smittet på genbrugspladsen, siger Niels Damgaard fra AffaldPlus. Foto: Rune Reggelsen Skjold

Genbrugspladser holder lukket trods kritik: Folk skal ikke smittes hos os

Faxe - 22. marts 2020 kl. 10:19 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at AffaldPlus har lukket deres genbrugspladser, har vreden været stor på Facebook. Avisen har derfor taget en ny snak med kommunikationschef hos AffaldPlus Niels Damgaard.

Kommentarer som »Det giver ikke mening. Folk er ude i frisk luft og man kunne jo lukke ind i hold. Nu bliver naturen igen en skraldespand« eller »Hvor kan jeg så komme af med mit pap og andet?« har i de sidste dage fyldt i kommentarsporet på Facebook, efter avisen lagde artiklen ud om, at genbrugspladserne hos Affaldplus lukker de næste par uger.

- Det er ud fra et forsigtighedsprincip, lige i de her uger, forklarer kommunikationschef Niels Damgaard hos AffaldPlus, da avisen ringer til ham igen, for at få beslutningen uddybet.

- Vi lytter til de centrale myndigheder, som siger, at det de næste uger er bedre at gøre lidt for meget, end for lidt. Vi vil nødigt om nogle uger kigge tilbage og konstatere, at folk blev smittet på genbrugspladsen, fastslår Niels Damgaard.

- Fra central side er det nu besluttet, at der heller ikke må forsamles mere end ti mennesker, heller ikke udenfor, uddyber han.

- Vi prøvede også at holde åbent i weekenden, men der var for mange mennesker. Dem der var på arbejde, havde svært ved at håndtere det. På genbrugspladsen er der mere personkontakt, og folk har typisk spørgsmål til medarbejderne, så vi skal også passe på vores medarbejdere.

Man kan dog stadigt køre ned med haveaffald til haveaffaldspladserne.

- Så du kan godt gå i haven, forklarer han.

Men hvorfor er jeres pladser med haveaffald så stadigt åben?

- Det er nemmere at håndtere, og der er kunderne også hurtigere inde og ude af pladsen, forklarer Niels Damgaard og uddyber, at på haveaffaldspladserne skal alt affaldet i samme container.

- På genbrugspladsen går man typisk også rundt for at få sorteret affaldet rigtigt.

Og så bemærker kommunikationschefen, at dagrenovation stadigt bliver hentet, og at man stadig i flere kommuner kan sortere affaldet i klare sække. Her er der i flere kommuner stadigt storskrald, der bliver hentet.

- Ellers må man have det stående, til man kan komme ned med det, siger Damgaard og understreger:

- Vi lytter til centrale myndigheder, som siger, at de næste uger er gældende.

I Slagelse, Næstved, Ringsted, og Vordingborg er der en storskraldsordning. Dette gælder dog ikke Faxe og Sorø Kommune.