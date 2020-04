Send til din ven. X Artiklen: Genåbningen af skolerne sker i etaper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genåbningen af skolerne sker i etaper

Faxe - 09. april 2020 kl. 15:35 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sn.dk har modtaget denne pressemeddelelse fra Faxe Kommune:

Planen for genåbning af dagtilbud og skoler er nu på plads. Genåbningen sker i etaper og begynder 16. april.

Faxe Kommune er nu klar med en plan for genåbning af dagtilbud, grundskolens 0. til 5. årgang, specialskoler (alle årgange) og ungdomsskolens heltidsundervisning.

- Planlægningen af den delvise genåbning er en kæmpe opgave, som ledelse og medarbejdere har arbejdet hurtigt, grundigt og effektivt med, siden statsministeren varslede en langsom genåbning af Danmark efter påske. Planen er lavet i samarbejde med ledere, personale og de faglige organisationer. Der er dog meget arbejde endnu, og det står klart for os alle, at hverdagen ikke bliver »normal« i det første lange stykke tid, siger Mikkel Dam, formand for Børn & Læringsudvalget.

- Vi har skrevet et brev til forældrene som præciserer, hvad der skal ske. Det er vigtigt, at alle forældre orienterer sig grundigt, så alle bidrager til, at genåbningen - og tiden der følger - foregår efter sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi formidler brevet direkte til forældrene via AULA og ForældreIntra, og man kan læse om det på kommunens hjemmeside, tilføjer Mikkel Dam.

Der bliver gjort alt for at sikre, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer bliver fulgt.

Der er rekvireret håndsprit, sæbe og andet desinfektionsmiddel.

Og der er bestilt et antal større telte (meget store pavilloner) som sættes op den 14. april. Teltene er til brug for alternativ »udendørs« undervisning.

Planen for genåbning er som følger:

Dagtilbud , dagpleje og private pasningsordninger

Dagtilbud, herunder også dagpleje og private pasningsordninger, genåbner fra torsdag den 16. april.

Frem til og med onsdag den 15. april fortsætter nødpasningen.

Fra torsdag den 16. april og fremefter holder alle dagtilbud åbent med normal åbningstid. Private pasningsordninger åbner onsdag den 15. april.

Eleverne i 0. til 3. klasse begynder igen torsdag den 16. april.

Elever op til og med 9 år tilbydes nødpasningsmulighed til og med den 15. april. efter aftale med skolen.

Elever fra og med 10 år bliver til og med den 15. april hjemme og modtager fjernundervisning.

Fra torsdag den 16. april genåbner skoler og fritidstilbud for alle elever på de fire årgange.

Almindeligt fritidstilbud i tidsrummet fra klokken 6-8 vil desværre ikke været muligt indtil videre.

I stedet tilbydes mulighed for nødpasning i dette tidsrum.

Eleverne i 4. og 5. klasse begynder i skole igen mandag den 20. april.

Eleverne bliver hjemme og modtager fjernundervisning frem til og med fredag den 17. april.

Fritidstilbud i tidsrummet fra klokken 6-8 vil desværre ikke været muligt indtil videre.

For eleverne fra 6. til 10. klasse sker der ingen genåbning på nuværende tidspunkt. Eleverne på disse årgange skal fortsat blive hjemme, hvor de modtager fjernundervisning. Dette gælder foreløbig frem til 10. maj.

Specialskolerne - alle årgange genåbner torsdag den 16. april.

Frem til og med den 15. april tilbydes eleverne nødpasningsmulighed efter aftale med skolen.

Elever fra 10 år og op bliver hjemme og modtager fjernundervisning frem til den 16. april.

Elever på Ungdomsskolens heltidsundervisning begynder allerede undervisning den 15. april.

Hvornår skal børnene møde?

Når eleverne skal begynde i skole igen, skal de som vanligt møde i skole klokken 8.

Dagtilbuddene vil fra genåbningen have normal åbningstid.

Skolebuskørsel via Movia vil fungere planmæssigt allerede tirsdag efter påske.

Movia følger de retningslinjer, som myndighederne har besluttet for offentlig transport.

Kørsel af elever til specialtilbud koordineres mellem skolen, transportselskabet Ørslev og hjemmet.