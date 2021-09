Se hvad jeg kan, se hvad jeg kan, kom og se det alle mand. Jeg kan gøre gymnastik, jeg kan spille med en bold. Sådan lyder teksten i en for mange en kendt børnesang, og sådan lyder temaet også for RIFs genåbningsfest på lørdag 18. september klokken 10.00-17.00. Formålet med dagen er nemlig at vise alt det frem, som foreningen kan i jagten på nye medlemmer. Foto: Anders Ole Olsen

Genåbingsfest i idrætsforening: Se hvad vi kan, se hvad vi kan!

- Vi skal bruge en hver anledning vi har til at holde fest, især i disse tider, så det gør vi. men vi tror altså også på, at det her arrangement kan hjælpe os videre efter coronaen, siger han.

- Folk skal normaliseres igen på en måde til at kunne være sammen igen. Men hvor meget der skal til, for at det kan blive en form for normale tilstande igen, og hvor lang tid der skal gå, dét ved jeg ikke.

- Det er dejligt at se, at foreninger som RIF tager sagerne i egen hånd og viser, at coronaen har ikke slået dem ud. Det er et stort arbejde for mange foreninger at komme i gang igen efter den tid, vi har været igennem med nedlukning og ingen aktiviteter, så jeg glæder mig faktisk selv til at skulle til Rønnede på lørdag, siger Benny Agergaard, centerchef for kultur og fritid.