Mads og June Robinson Mouritzen er stolte af deres kunder. Den opmærksomme læser vil se, at regnestykket på tavlen ikke går op. Det skyldes, at Garno har rundet beløbet op.

Garno samler 26.500 ind til brysterne

Faxe - 16. oktober 2019 kl. 15:28

26.500 danske kroner. Så meget har garnbutikken Garno i Haslev samlet sammen i forbindelse med Kræftens Bekæmpelses kampagne Støt Brysterne.

Det er over halvdelen af det samlede indsamlede beløb i hele Haslev. Det tal kommer bag på Garnos ejer, Mads Robinson Mouritzen, der sammen med sin kone June Robinson Mouritzen knoklede hele sidste uge for kunne nå målsætningen på 20.000 kroner. Og det må de siges at være lykkedes med.

- Vi er meget overraskede og beærede over, at vores kunder har villet hjælpe os med at samle så mange penge ind, fortæller Mads Robinson Mouritzen.

Der er grund til at takke kunderne for det store beløb, for det var nemlig aldrig blevet så højt uden dem.

Garno har i et stykke tid efterspurgt donationer fra kunderne, som de i sidste uge løbende auktionerede bort i live-transmitioner på Facebook.

Her har de to Garno-ejere solgt de mere end 100 donerede ting til højestbydende.

Donationerne er blevet sendt til Garnos adresse i Haslev fra hele landet, og der er tale om alt fra en lyserød poncho til store kravlenisser - alle former for håndarbejde har været under hammeren.

Mads Robinson Mouritzen forklarer, at Garno har gjort så stor en indsat for at samle ind til Støt Brysterne, fordi butikken vil give noget tilbage til deres kunder.

- Vi sælger især til kvinder over 40 år, og det er jo dem, der er de mest udsatte, når det kommer til brystkræft. Derfor vil vi gerne hjælpe med indsamlingen, udtaler han.

Selvom Garnos kunder fortjener stor ros for deres indsats i forbindelse med indsamlingen, er June og Mads Robinson Mouritzen dog ikke kommet sovende til de 26.500 indsamlede kroner.

Blandt andet sendte de to live via Facebook i seks timer lørdag, hvilket resulterede i 13.625 indsamlede kroner.

Søndag var det derfor tid til en velfortjent fridag.

- Vi lå bare på sofaen hele søndagen. Det har været hårdt, men det har også været det hele værd, siger June Robinson Mouritzen.

Sidste år samlede firmaet 15.000 sammen, og selvom de to er meget glade for årets resultat, er målet for næste år at runde de 30.000 kroner