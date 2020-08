Se billedserie Jørgen Egede Johannessen har 32 års lokalpolitisk erfaring bag sig, men det er første gang han bestrider formandsposten i bestyrelsen i Venstre Faxe. Foto: Kim Rasmussen

Gammel kending i nye klæder

Uden kampvalg var det en politiske veteran, der tirsdag blev valgt som ny lokalformand for Venstre Faxe

Faxe - 20. august 2020 kl. 12:45 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en rørt Malene Snedgaard, der tirsdag aften afleverede formandsposten i Venstre Faxe til Jørgen Egede Johannessen.

- I dag har jeg grædt en tåre, smilet og gået en tur med min elskede hund, sagde Malene Snedgaard, da hun holdt sin afskedstale på gårsdagens ekstraordinære generalforsamling i Venstre Faxe. Hvor hun efter seks et halvt år har valgt at abdicere fra formandsposten i lokalbestyrelsen.

- Livet går sin gang, og alting ændrer sig, sagde hun med henvisning til, at hun nu vil bruge mere tid på driften på Storgaarden i Terslev, hvor hun nu bor med kæresten Peter Kiær.

Som en af hendes største formandssejre, nævner hun det, at hun var med til få Ole Vive valgt som borgmester.

- Størst af alt var i 2017, da vi fik valgt Ole. Jeg vil altid have i mit DNA, at jeg var med til at skaffe Ole borgmesterposten, fortæller hun med et smil på læben.

Borgmester Ole Vive var da også på talerstolen for at takke den afgående formand.

- Vi har kørt et tæt parløb... Og jeg kommer til at savne dig, sagde Ole Vive.

Flytningen og af grundlovsmøderne fra Broksø til Jomfruens Egede, blev da også nævnt, som en af de store sejre.

Ingen modkandidater Til at erstatte Malene Snedgaard var der bestemt ikke kampvalg. Der var ingen modkandidater til 73-årige Jørgen Egede Johannessen, som derfor blev valgt som ny lokalformand.

Han er en erfaren herre i lokalpolitik, og har af flere omgange siddet med ved bordet i diverse byråd - både i Rønnede Kommune og senest i Faxe Kommune fra 2005-2017. Hans engagement i lokalpolitik har endda gjort ham til Ridder af Dannebrog. Ved det seneste kommunalvalg i 2017, blev han dog kun valgt ind som 1.suppleant.

- Jeg kan stadig lugte savsmuldet, som han forklarer.

Selv siger han, at han bestemt ikke er færdig med politik, selvom han har været i gang i 32 år.

- Før jeg blev pensioneret, arbejdede jeg som landmand, men jeg har altid prioriteret politik meget højt. Jeg elsker politik, og jeg er flasket op med det, da både min far og farfar var aktive. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig at sidde derhjemme og trille tommelfingre, siger han, og fortæller at han dog ikke regner med, at skulle have 10 år på posten som lokalformand i Venstre Faxe.

- Jeg holder ikke i 10 år, og det har jeg også sagt til dem, da jeg blev spurgt, om jeg ville stille op.

Fokus på valget I første omgang er den nye formand valgt for et halvt år.

- Jeg holder i hvert fald til efter valget, hvis de (medlemmerne red.) gerne vil have mig, fortæller han.

Og netop det kommende kommunalvalg er det, der kommer til at fylde efter første bestyrelsesmøde.

- I første omgang skal jeg indkalde til bestyrelsesmøde, hvor vi skal have fordelt bestyrelsesposterne efter jeg er blevet formand. Vi har ikke holdt et møde i et halvt år på grund af corona. Også skal der snakkes med byrådsmedlemmerne med henblik på valget, for at se, om vi skal ud og finde nogle nye kandidater, siger han.

Om som borgmesteren sagde i sin tale til den nye formand.

- Jørgen, nu skal vi give den gas.