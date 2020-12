Se billedserie Her ses de store skolebygninger langs skolegade og ikke mindst de grønne områder omkring. Foto: Cecilie Hänsch

Gamle skoler er Simons personlige favorit

Faxe - 27. december 2020 kl. 14:05 Kontakt redaktionen

Det er ikke fremhævet som et af de fem vigtigste kulturmiljøer i Faxe Kommune. Men det gamle skolekvarter langs Søndergade og Skolegade er noget ganske specielt for Faxe Kommune. Det er et af miljøerne - som ikke er blandt de fem udvalgte - som Simon Ostenfeld Pedersen alligevel gerne vil fremhæve.

- Et lidt underkendt miljø er måske det, vi kalder Haslev Skolekvarter, som ligger i den tætte forbindelse med byen, hvor man har de meget smukke bygninger, som ligger på rad og række med alléerne op til og åbne parker omkring, fortæller han.

I områdets storhedstid var bygningerne hjemsted for en landbohøjskole, et seminarium, et gymnasium, en teknisk skole og et par højskoler.

Alle er separate institutioner, der blev bygget omkring starten af 1900-tallet. Det giver området en vis sammenhæng, der ifølge Simon Ostenfeld skaber et unikt udtryk.

- Det er et meget specielt, men et meget arkitektonisk og håndværksmæssigt veludført område. Og det, at man har lavet en hel bydel med uddannelse, det synes, jeg skaber et meget særpræget og smukt område. Det var et område, som jeg synes, var fantastisk, da jeg første gang oplevede det, fortæller han.