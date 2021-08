Send til din ven. X Artiklen: Gælden bliver mindre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Gælden bliver mindre

Faxe - 18. august 2021 kl. 07:35 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Antallet af dårlige betalere og størrelsen på den skyldige gæld fortsætter faldet. Også lokalt.

For erhvervsdrivende er Experians registrering af dårlige betalere et vigtigt redskab til at skille fårene fra bukkene. Hvem har reelt evnerne til at betale regningen - Experian og RKI ved, hvem der ikke har.

For den lamindelige forbruger står RKI - engang Riebers Kredit Information - som det store spøgelse, man for alt i verden skal undgå at ende i.

En liste over personer med misligholdt gæld.

Og vi skal ikke mange år tilbage, før især eftervirkningerne af finanskrisen sendte en relativt stor del af Faxe Kommunes befolkning ind på den forkætrede liste.

Men det ser ud som om der er lys forude.

For de seneste år er antallet af lokale skyldnere registreret i Experians RKI-database kun gået én vej: nedad.

Ved hver halvårsrapport er det en mindre og mindre andel af naboerne, der står på den sorte liste.

Og samtidig er det gennemsnitlige beløb, de står registreret for at have misligholdt afdragene på, faldet.

Den skyldige gæld falder altså i omfang mens antallet af dårlige betalere falder.

Antager vi, at regnestykkerne tager udgangspunkt i alle kommunens indbyggere fra nyfødt til olding, så er antallet af dårlige betalere fra sommeren 2017 til i dag faldet fra 2404 til 1903 - og det gennemsnitlige skyldige beløb per skyldner er samtidig faldet fra 74.343 kroner til 67.367 kroner.

I et teoretisk regnestykke, hvor man så ganger antallet af dårlige betalere med den gennemsnitlige misligholdte gæld, så er den lokale gæld registreret i RKI faldet fra godt 178 millioner kroner i sommeren 2017 til lige godt 128 millioner kroner denne sommer.

Teoretisk, dog, for RKI regner med personer fra 18 år til olding, så det reelle antal skyldnere og størrelsen på den reelle gæld er mindre end her i regnestykket.

En tendens Da det så mest dystert ud med den lokale kreditværdighed, da lå Faxe Kommune som nummer 90 ud af landets 98 kommuner. Den placering er også blevet vekslet til noget bedre; i dag står kommunens indbyggere på en placering som nummer 84.

Men Faxe Kommunes indbyggere er ikke de eneste til at få rettet op på kreditværdigheden.

Det forklarer Bo Rasmussen, der er direktør i Experian:

- Efter første halvår af 2021 var 174.376 danskere registreret i RKI, mens tallet for et år siden var 190.064. Vi har dermed set et markant fald i antallet af danskere, der ikke kan betale regningerne til tiden. Det er en lidt overraskende udvikling at se tilbage på med tanke på den situation og usikkerhed, vi stod i for cirka halvandet år siden, siger Bo Rasmussen.

På trods af corona - Paradoksalt nok har pandemiens følgevirkninger været at danskerne øger opsparingerne. Blandt andet på grund af udbetaling af feriepenge, lave renter og høj beskæftigelse. Og den positive historie ses også i RKI-registret, der jo på mange måder er en ret præcis temperaturmåling på danskernes privatøkonomiske situation, forklarer Bo Rasmussen.

Han mener dog ikke, vi som danskere for evigt er blevet vaccineret imod at lade regningerne ligge for længe. Især fordi han - trods de generelt meget fine takter - kan se at yngre skyldnere mellem 31 og 40 år står for en større del af den skyldige gæld.

- Det kan tyde på, at der er en del nyslåede familier, der slås med at få pengene til at række til store faste udgifter og forbrug, siger Bo Rasmussen.

- Tallene vi ser i aldersgruppen 31 til 40 år skyldes måske, at de i de unge år gældsætter sig for voldsomt og derfor fortsat må kæmpe for at få en hverdag til at løbe rundt, når de stifter familie. Det bekymrer mig, siger Bo Rasmussen.

Han opfordrer til, at man generelt venter med at stifte gæld.

Og så mener han, at digitale løsninger har hjulpet den »almindelige« skyldner med at få betalt regningerne til tiden:

- Der er blevet luget godt ud i de små og »glemte« regninger, der ellers kunne ende i RKI, siger Bo Rasmussen.