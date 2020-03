Se billedserie Turen startede med en bærepose sluttede med en stor klar affaldssæk på familiens korte gåtur med hunden i Terslev. Foto: Dennis Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Gå ud og saml affaldet op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gå ud og saml affaldet op

Faxe - 27. marts 2020 kl. 13:46 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jane Sørensen, Dennis Hansen og deres datter Caroline er alle hjemme i Terslev i disse coronadage. Og da der kom en Facebook-gruppe til at holde Terslev ren, tog de imod opfordringen og gik en tur ud med hunden for at samle affald.

- Man skal jo være kreativ, og vi kunne gøre gavn for byen, samtidig med at vi lavede en aktivitet med vores datter, der ligesom sin klasse er sendt hjem fra 2.a på Vibeengskolen, siger Dennis Hansen.

- Vi var ikke gået ret langt, før vi kunne se, at vores lille bærepose slet ikke var stor nok. Der måtte en sæk til, og det overrasker mig, hvor meget affald der ligger langs vejen, under hækkene og inde i buskadset, siger Dennis Hansen og fortæller, at der blandt andet kom en masse plastik, slikpapir, flasker, cigaretpakker og et kondom ned i sækken.

- Vi gik kun omkring halvanden kilometer langs Terslev Møllevej, rundt om vandværket, ved Brugsen, i Ternesøparken og på et grønt areal, og så var posen fyldt. Der ligger stadig masser af affald derude, og vejret er jo til at gå en tur, så vi vil gerne opfordre andre til at tage et ansvar ved at rydde op vores by, siger Dennis Hansen.